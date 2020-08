Jorge Linares no peleará con Javier Fortuna tras dar positivo

agosto 8, 2020 - 5:42 pm

El boxeador venezolano Jorge Linares dio positivo de COVID-19, y no podrá pelear contra el dominicano Javier Fortuna por el Cinturón Diamente del Consejo Mundial de Boxeo.

El «Niño de Oro» debía subirse al ring el viernes 28 de agosto en California, Estados Unidos, para su combate contra “El Abejón” Fortuna.

El múltiple excampeón mundial en tres divisiones se sometió a una prueba de coronavirus y dio positivo en Japón a pesar de las estrictas medidas sanitarias que usó todo su equipo en su gimnasio, para evitar cualquier tipo de contagio.

El periodista Andrew John de USA Today confirmó que el venezolano fue hospitalizado. El oriundo de Barinas no presenta síntomas del virus, por lo que sería asintomático. Los médicos le recomendaron descansar 10 días, para cumplir el proceso de cuarentena respectivo para regresar a la acción.

Boxer Jorge Linares has tested positive for and has been hospitalized with the coronavirus and will not fight Aug. 28 in Indio, as scheduled.

I’m told that @GoldenBoyBoxing is looking for a new main event opponent for Javier Fortuna to keep the date.

— Andrew John (@Andrew_L_John) August 7, 2020