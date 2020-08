Johann Zarco dio el batacazo en la pole del GP de República Checa de MotoGP

agosto 8, 2020 - 9:29 am

El francés Johann Zarco (Ducati-Avintia) contra todo pronóstico logró la pole position del Gran Premio de República Checa de MotoGP.

El piloto, de 30 años, vuelve a ganar un clasificación en la máxima categoría del motociclismo luego de dos años. En 2018 lo había conseguido con el equipo satélite de Yamaha

Zarco hizo la vuelta más rápida en el Autódromo de Brno con un tiempo de 1’55.687, para sumar su sexta pole en su carrera en la MotoGP.

Form book ⏩ Out of the window! @JohannZarco1 goes top for @realeavintia !!! 👏 #CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/1RkeNTXlue

#MotoGP at its unpredictable best!!! 🔥

A sixth premier class pole for @JohannZarco1 and @realeavintia's first! 👏#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/8A62NM7Smr

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2020