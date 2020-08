Joe Biden eligió a Kamala Harris como candidata a vicepresidente de EEUU

agosto 11, 2020 - 4:46 pm

El virtual candidato presidencial del partido demócrata, Joe Biden, anunció este martes que eligió a la senadora Kamala Harris para que lo acompañe como candidata a vicepresidente en las elecciones de Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre.

“Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris, una luchadora por los desfavorecidos y una de las mejores funcionarias públicas del país, como mi compañera en las elecciones”, expresó Biden en su cuenta de Twitter.

“Cuando Kamala era fiscal general ella trabajó muy cerca con Beau”, señaló Biden en un segundo tuit, en referencia a su hijo mayor y ex fiscal Beau Biden, fallecido en 2015 por un tumor cerebral. “Observé cargando contra los grandes bancos, ayudando a los trabajadores, protegiendo a las mujeres y los niños en situaciones de abuso. Me sentí orgulloso en ese momento, y me siento orgulloso ahora de tenerla como compañera en esta campaña”, agregó.

Harris, la única mujer afroamericana en el Senado de Estados Unidos, ha marchado en las calles y ha patrocinado una nueva legislación de reforma policial en el Congreso, y además ha sido una enérgica defensora del cambio social y una feroz crítica del presidente Donald Trump.

La senadora de California, de 55 años, también se había convertido en una aliada clave del Biden, dispuesto a desafiar al mandatario republicano en las elecciones del 3 de noviembre, en un momento de la campaña en que se ha puesto al frente de la carrera.

