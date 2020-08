Jennifer Lopez al natural recién levantada: su selfie más reveladora a sus 51 años (+fotos)

agosto 2, 2020 - 5:47 pm

La fotografía al natural de JLo pronto acaparó la atención en todo el mundo. En tan sólo tres horas ha conseguido más 1.312.741 Me gusta y miles de comentarios que elogiaron el aspecto, cuidado y jovialidad de la artista.

“Esa cara”, “Buenos días Jennifer, tu cara de la mañana es simplemente hermosa”, “Demuestras todos los días la persona increíble que eres, completamente iluminada”, “¡Belleza natural! Simplemente hermosa”, “Súper natural y súper hermosa” y “Muy Linda”, fueron algunos de los halagos que consiguió.

Jennifer Lopez no dio más detalles detrás de esta fotografía al natural, pero sí dejó claro que no importa la edad para verse estupenda a los 51 años o sin un look elaborado.

Esta impactante fotografía se suma a otras dos que compartió durante los últimos meses. En mayo publicó una fotografía después de realizar su rutina de ejercicio con una frase motivacional, pero a pesar de que la imagen parecía muy inocente, sus seguidores se concentraron en una extraña aparición al fondo, la cual calificaron como aterradora.

Ver esta publicación en Instagram Good morning everyone!!! #MorningFace Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 1 Ago, 2020 a las 8:19 PDT

Infobae/Noticia al Día