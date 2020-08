Indígenas en la Sierra de Perijá viven sin medicinas ni alimentos

agosto 13, 2020 - 10:09 am

El párroco de la misión los Ángeles del Tukuko, fraile capuchino Nelson Sandoval, informó sobre las condiciones en la que se encuentran en la actualidad los yukpas en la Sierra de Perijá, al occidente del estado Zulia.

Esto, a propósito de celebrarse el pasado domingo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y como parte de las riquezas en cultura que aportan a la humanidad.

Desde hace algún tiempo en las comunidades indígenas la situación es delicada; así lo dio a conocer Fray Nelson, como es conocido, quien manifestó que hay muchas personas desnutridas porque no se está ingiriendo proteínas. Esto se convierte en una puerta abierta para las enfermedades porque no hay buena alimentación.

“Tenemos ambulatorio pero no hay medicamentos, no hay gasolina y se dificulta la movilidad en emergencia. Ahora, gracias a Dios, arreglaron una de las ambulancias, hasta ahorita estábamos con personas que tenían vehículo y le daban gasolina para sacar a los enfermos, pero hemos estado dos semanas sin el combustible”, aseguró.

De igual forma se refirió al tema eléctrico en esa zona que no entra en el cronograma de racionamiento ya que solo consume la demanda del 3% del municipio, pero tienen varios días que se va en horas de la madrugada, por dos horas, y temen a que se les dañen los medicamentos y alimentos.

“Hay que mejorar la situación país que si no se puede atender a la población criolla, que es la mayoría, qué queda para las comunidades indígenas. Es un reflejo aquí de lo que se vive en el país si no hay condiciones de mejorar tampoco en la Sierra de Perijá”, expresó el Fraile Capuchino.

Mencionó Sandoval que los perijaneros tienen un rechazo total hacia los indígenas por las situaciones que se han vivido hace algunos años.

El sacerdote acotó que “todos somos hijos de Dios” y que hay que conocer las culturas indígenas para aprender valores positivos para integrarla a la vida de cada ciudadano.

Por otra parte, sobre el tema de la COVID-19 aseguró que en las zonas yukpa y barí no se ha presentado el primer caso a pesar de que no poseen tapabocas; muchos de ellos bajan a la ciudad de Machiques para vender su cosecha y añadió que estas etnias las integran familias que no poseen recursos suficientes para tomar las medidas sanitarias.

Fe y Alegría Noticias