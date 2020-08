«Hoy paga Dios»: Eunice consiguió a su familia gracias a la campaña social de @ManuelConecta (+Video)

agosto 20, 2020 - 1:23 pm

Muchas son las obras sociales que han surgido en medio de la pandemia, para ayudar a las personas de escasos recursos, una en especial es que la que lleva adelante el joven zuliano, Manuel Alejandro Núñez o @ManuelConecta, como es conocido en las redes, quien hace seis meses inicio un gran proyecto en beneficio de los más desposeídos.

A través de su cuenta en Twitter e Instagram ha contado las historias de cada caso, una de ellas y que a muchos conmovió, es la de la señora Eunice, quien se encontraba en la calle, sola, pidiendo para poder sobrevivir y tuvo la suerte de toparse en su camino con este joven, que le preguntó ¿cómo estás? y ella respondió «con hambre», él solo le dijo «vamos a hacer compras, hoy paga Dios» y la montó en su carro, dándole primero un tapabocas, porque como muchos de los venezolanos que andan en la calle, ella ni idea del COVID-19 y de las medidas de precaución que hay que tener para no contagiarse.

Manuel la llevó a un supermercado y llenó su carrito de víveres, verduras, frutas y proteínas, luego de tan estupendo recorrido, la dejó en el lugar que residía y la cara de la señora Eunice era un verdadero poema de felicidad, nada más gratificante que esta recompensa.

Este video se replicó y por medio de la magia de Internet llegó hasta sus familiares en Colombia, que hacía tiempo la buscaban desconociendo su paradero. Hoy Eunice se encuentra en el vecino país con sus hijos, que dan gracias a Dios por el milagro de haberse reencontrado con su madre y ponerla salva y sana.

Como ésta, en Maracaibo y en el resto del país, han surgido «manos solidarias», que apuestan por ayudar a otros paisanos, que enfrentan situaciones difíciles, la meta es sumar voluntades, para hacer felices a otros venezolanos que por la pandemia no la están pasando tan bien.

Hoy Dios puso en mi camino, a una señora la cual me encontré caminando por la calle. Le pregunté: ¿Cómo estás? Me dijo: Con hambre. Esa respuesta, me removió el corazón. Así que al momento le respondí: Vamos a hacer compras, hoy paga Dios, este, fue el resultado: pic.twitter.com/zbPwz6r4SY

— Manuel Nuñez (@ManuelConecta) August 10, 2020