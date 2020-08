Horóscopo NAD: Día de decisiones y de poner en orden asuntos

agosto 23, 2020 - 8:34 am

Te invitamos a consultar el Horóscopo NAD este domingo 23 de agosto, para que conozcas lo que te deparan los astros en el amor y las finanzas, según los pronósticos de Josie Diez Canseco.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy tendrás una conversación con tu pareja en la que enfrentarás errores del pasado que nunca se aclararon, no evadas nada por muy desagradable que sea, esta conversación terminará con viejos resentimientos y empezarás a poner bases sinceras y sólidas a tu relación. Número del éxito, 7.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: La persona que tanto te atrae comenzará a corresponder a tus ilusiones, pero no trates de apresurar un compromiso, fortalece los sentimientos y la confianza y lograrás la relación estable y duradera que buscas. Número del éxito, 14.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Aprovecha la calma de hoy para reflexionar, tus sentimientos están confusos y no sabes hacia dónde ir, olvídate de esa persona que quiere regresar a tu vida, sería un grave error dejar el amor que está a tu lado por alguien que no ha cambiado, piénsalo bien. Número del éxito, 12.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estás en una etapa de crecimiento y renovación personal que te hace brillar y te convierte en el centro de atención, no dejes que la timidez te haga perder las oportunidades que se presentan en tu camino, muéstrate accesible, hoy puedes encontrar lo que buscas sentimentalmente. Número del éxito, 21.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu intuición te ayudará a descubrir el porqué del comportamiento que últimamente ha estado teniendo hacia ti alguien muy cercano, hoy te darás cuenta del amor que te tiene y que no se atreve a confesártelo, serás tú quien dé el primer paso. Número del éxito, 11.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Surgirá un desacuerdo familiar que pondrá tenso el ambiente, te mostrarás paciente y comprensivo y tratarás de calmar los ánimos, tus opiniones serenas e imparciales lograrán que todos se tranquilicen y puedan aclarar las cosas y recuperar la armonía. Número del éxito, 2.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu carácter usualmente paciente y amable puede transformarse en violento o egoísta debido a las tensiones y el estrés, ten cuidado porque puedes herir a tu pareja con comentarios que no se merece, tranquilízate y disfruta de su cariño y cuidados, poco a poco desaparecerá el malestar que sientes. Número del éxito, 4.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Día de decisiones y de poner en orden asuntos que venías postergando desde hace mucho tiempo, desecharás cargas sentimentales y materiales que no te sirven ni te hacen falta, te sentirás liberado de todo recuerdo del pasado y tu relación actual al fin encontrará el equilibrio y la armonía que te dará felicidad. Número del éxito, 17.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te cuesta manejar la rutina, hoy tu personalidad apasionada y vehemente podría llevarte a una aventura y arruinar tu relación estable, controla tu impulsividad o terminarás lamentándote de haber perdido el amor por una emoción pasajera de la que te aburrirías muy rápido. Número del éxito, 9.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Los reclamos de tu pareja te harán pensar que las cosas no están funcionando, ponte por un momento en su lugar y te darás cuenta que tiene razón y que eres tú quien tiene que poner más de su parte para que la relación supere los contratiempos, hoy las cosas pueden ser diferentes si te lo propones. Número del éxito, 2.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Encontrarás el entorno de armonía y tranquilidad que requieres para tomar decisiones que cambien el curso de tu vida afectiva y la estabilicen, hoy te darás cuenta que te quejas por cosas sin importancia y que tienes todo el amor que necesitas para ser feliz. Número del éxito, 6.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: El reencuentro con viejas amistades te ayudará a liberarte de tensiones y a olvidar experiencias poco gratas, hoy te sentirás renovado y con muchas ganas de recuperar tu estabilidad emocional, y lo lograrás porque más pronto de lo que imaginas alguien nuevo llegará a tu vida y está vez será duradero. Número del éxito, 10.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Bolivia.com