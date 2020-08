Hija de Karla: En la voz de mi hermanito escuché la peor noticia de mi vida, la muerte de mi madre

La estremecedora muerte de Karla Ríos, quien quedó en manos de su expareja, Edward Chacón, llegó a oídos de la hija mayor de la fémina, a través de un audio difundido por su hermano, así lo dio a conocer la joven a través de un extenso mensaje que emitió a través de sus redes sociales.

El femicidio ocurrió la noche del viernes 31 de julio, en una zona de Caracas, luego de que Chacón, manipulará a Karla con una grabación, en el que se reflejaba con un arma de fuego y le «lloraba», que volviera con él si no terminaba con su vida.

Por su parte la hija mayor de Ríos, ubicada en su redes sociales como: Gigi Ross, quien reside en los Estados Unidos, dedicó gran parte de su vivencia en un escrito.

«Nunca dejamos de conocer a las personas… yo conocía a este mal.. (porque de verdad no tiene otro nombre), hace más de 7 años. Viví con él y compartí muchísimos momentos, lo veía como una persona a la cual debía respetar, nunca lo llame por Edward, para mi desde siempre fue “el señor Chacón”, le hablaba con respeto y con muchísimo cariño, ME DECÍA “hija”, decía quererme como a la hija que nunca tuvo… hoy ya no sé en qué creer del mundo, este hombre asesino a mi mamá tan horriblemente, que ya no lo veo como persona, lo veo como desecho», inició en el escrito la hija de Karla.

En el mismo texto prosiguió siguiendo: «Este hombre le hizo tanto daño a mi mamá, que hasta hoy logro entender el increíble cambio que causó en ella, este mismo año ella decide dejarlo, les hablo de meses. Él no pudo superar que ya ella no quería saber más de él, que quería ser feliz y estar totalmente tranquila, él no supo aceptar que ya no lo quería volver a ver. Este hombre que ven acá le destrozo toda su casa, que le costó tanto a mi princesa, les hablo de años de remodelación. Hasta hace meses que logró terminar su casa, este infeliz arrasó con todo lo que ella le hizo a su casita, destruyó todas sus pertenencias, le quitó todos sus instrumentos de trabajo ya que ella tenía un negocio. Destruyó todos los electrodomésticos, con todo (incluso con las de mi hermano y las mías), este infeliz le quito la visa para que no pudiera irse… para tenerla controlada».

En otro texto, Gigi Roos, precisó que su madre tenía que fingir estar en otros estados del país, para confundirlo y de esa manera poder tener un poco de paz.

«Llegó ‘la calma’, mi madre volvió a su casa, empezó a arreglar todo, emocionada porque en unos días cumplía un año más de vida… pero ella aun seguía con la esperanza de que él reaccionara y le diera su visa, ella lo denunció porque la amenazaba con una pistola, le decía que la iba a matar, la acechaba, le mandaba videos con la pistola en la cabeza diciéndole que se iba a matar Y bueno como dije… llego la calma, pero de la nada de repente me llega la noticia más desgarradora de mi vida y lo peor… a voz de mi hermanito, yo no puedo más. Necesito justicia, ella no merecía eso. Nosotros subestimamos tanto a ese perro y vean, dejo a toda una familia y amigos desgarrados… ya que ella no se fue, nos la arrebataron, no era su momento#, finalizó diciendo la hija de la mujer asesinada en manos de su expareja.