«He vencido el COVID-19»: Freddy Bernal

agosto 30, 2020 - 10:18 am

Este sábado en horas de la noche, el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, informó a través de cuenta en Twitter que ya se encuentra plenamente recuperado de la pandemia.

«Agradezco a Dios, al Santo Cristo de la Grita y al pueblo de Venezuela por haberme mantenido en sus oraciones y buenos deseos. Gracias a los hermanos presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por el apoyo en esta batalla que he librado contra el Covid-19 ¡Seguiremos en Victoria!», escribió.

Bernal informó el 9 de agosto que dio positivo en prueba de Covid-19. “Después de haber sentido algunos síntomas como dolor de cabeza y fiebre, me aislé de inmediato, me puse en manos de la autoridades competentes en salud y he salido positivo en la prueba del PCR”, explicó en esa oportunidad.

Dijo que su recuperación fue junto a su familia y guardando todas las medidas sanitarias y de aislamiento recomendadas.

Con profunda fe cristiana y el amor de mi familia como motor fundamental para enfrentar y superar la batalla contra el #Covid_19, le digo al pueblo de Venezuela: ¡Seguimos en Batalla y en Victoria por la vida y la Revolución Bolivariana! pic.twitter.com/UFhwiYfvgs — Freddy Bernal (@FreddyBernal) August 30, 2020

Agradezco a Dios, al Santo Cristo de la Grita y al pueblo de Venezuela por haberme mantenido en sus oraciones y buenos deseos. Gracias a los hermanos Pdte. @NicolasMaduro y a @dcabellor por el apoyo en esta batalla que he librado contra el #Covid_19 ¡Seguiremos en Victoria! pic.twitter.com/HNmHSjOFKm — Freddy Bernal (@FreddyBernal) August 29, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticias24Mundo