«He estado en reuniones con sectores aliados de la revolución para afinar estrategias»: Jorge Rodríguez

«He estado en muchas reuniones con sectores aliados de la revolución», afirmó este domingo 30 de agosto, el vicepresidente sectorial para la Comunicación, Turismo y Cultura Jorge Rodríguez, quien luego de haber superado el Covid-19, ofreció una entrevista al ministro Ernesto Villegas.

Refiriéndose específicamente a las organizaciones Partido Comunista de Venezuela (PCV) y a Patria Para Todos (PPT), Rodríguez recordó que la estrategia política frente a las elecciones parlamentarias sería, tal como en el pasado, hacer una amalgama de los partidos afines a la revolución, con los cuales «siempre hemos sido muy generosos».

El PCV -continuó- ha optado en el pasado por tomar a algún candidato del chavismo que no ha resultado favorecido con un curul para tratar de restar votos al Gran Polo Patriótico, sin embargo, no lo ha conseguido pues la gente no lo toma en cuenta.

Más allá de los errores del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo Rodríguez, se ha procurado siempre mantener la unidad dentro de la Asamblea Nacional desde le Gran Polo Patriótico, no obstante es el presidente Nicolás Maduro quien está luchando contra el imperialismo, intentos de invasión, una pandemia e intentos de asesinato.

«Ni Figuera ni Uzcátegui», sentenció -refiriéndose a los presidentes de los partidos antes mencionados- están enfrentando las dificultades como lo hace el gobierno nacional, cuyo líder es Maduro.

Sobre el caso de Guacamaya TV en Cabimas

Resaltó en el programa Aquí con Ernesto, la actuación oportuna e inmediata del Ministerio Público (MP) para resolver el caso de la televisora comunitaria Guacamaya TV en Cabimas, estado Zulia.

Aseguró que hay una gran diferencia entre un gobierno que tiene una violación sistemática de los derechos humanos, como ocurrió en la IV República, cuando hubo más de 4 mil personas asesinadas, y unos funcionarios que actúan de manera individual y sobre los cuales el MP actuó de manera inmediata para hace justicia.

Ejemplo de ello, Rodríguez citó los hechos vividos por su propia familia con el asesinato de su padre, cuando él apenas tenía 11 años de edad.

Cabe recordar, que el fiscal general de la República, Tarek Wiliam Saab, aseguró en una entrevista este jueves 27, que sobre el enjuiciamiento a los dos trabajadores del canal zuliano, hay nueve órdenes de aprehensión y dicha ejecución fue un acto “cobarde, repudiable y en Venezuela eso no vamos a aceptar”.

“Colocar armas (por parte de cuerpos policiales) para simular un enfrentamiento es cobarde, esto puede pasar en Colombia impunemente en Estados Unidos, pero aquí quien viole los derechos humanos le cae todo el peso de la ley”, dijo en ese entonces el Fiscal.

