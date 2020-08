Harry Maguire, condenado a 21 meses de prisión por altercado en Grecia

agosto 25, 2020 - 4:38 pm

El capitán del Manchester United, Harry Maguire, fue condenado este martes 25 de agosto a 21 meses de prisión condicional por «agresión» e «insultos» en una pelea en un bar y a continuación un altercado con la policía, informó una fuente judicial, una resolución que provocó su desconvocatoria de la selección de Inglaterra.

El ente encargado de dictar la sentencia fue el tribunal de la isla griega de Syros.

Maguire, juzgado en flagrante delito tras una pelea en una discoteca de Mykonos, anunció en un comunicado que presentará un recurso a su condena.

Ausente del proceso, el defensa fue reconocido culpable de todos su cargos: «agresión contra representantes del Estado», «lesiones corporales», «insultos verbales» y tentativa de corrupción».

Maguire fue arrestado la noche del jueves al viernes pasado junto a su hermano y un amigo luego de una pelea en un bar nocturno que incluyó un altercado con policías griegos.

A continuación pasó dos noches detenido antes de ser liberado.

«Tras la audiencia de hoy, he dado como instrucción a mis abogados informar inmediatamente al tribunal que voy a presentar un recurso», señaló Maguire, fiel a su línea de defensa desde el comienzo, cuando se declaró no culpable.

«Tengo confianza en nuestra inocencia en este caso. Mi familia, mis amigos y yo somos las víctimas en este caso» añadió Maguire.

El futbolista es apoyado por el United, que subrayó que los cargos y las pruebas de la acusación solo fueron entregados «tarde, en la víspera del proceso, dejando a la defensa un tiempo mínimo para estudiarlos y prepararse».

Al comienzo de la audiencia de este martes el tribunal rechazó la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa del jugador.

Minutos antes de que fuera condenado, el seleccionador Gareth Southgate había incluido a Maguire en un grupo de 24 jugadores que afrontarán el inicio de la Liga de Naciones ante Islandia y Dinamarca a principios de septiembre.

«No es una decisión evidente. Hablé con Harry, tiene una visión del caso muy diferente a la que hemos escuchado. No podemos basar las decisiones en los hechos de los que nos informan», dijo el técnico.

«Si los hechos o las informaciones cambian, deberé reconsiderar mi decisión, pero tengo una relación fantástica con este chico, es un personaje formidable para nosotros. Tiene mi apoyo en este momento», añadió.

Así fue finalmente, cuando la federación inglesa anunció que el central se caía de la lista para el regreso del equipo inglés.

Gareth Southgate, who named his squad to face Iceland and Denmark at St. George's Park earlier today, has provided an update:

— England (@England) August 25, 2020