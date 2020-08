Hace 6 años el cine perdió a Robin Williams, el histriónico que representó a una niñera, payaso, poeta y robot

agosto 11, 2020 - 12:11 am

Robin McLaurin Williams, el talentoso actor que con su destacado histrionismo logró encarnar a una niñera, payaso, poeta y robot en Hollywood, cumple 6 años de fallecido este 11 de agosto.

Williams nació en Chicago, Illinois, el 21 de julio de 1951, y un día como hoy en 2014, se quitó la vida en su residencia en Paradise Cay, California.

El actor y comediante, ganó un Óscar y cinco Globos de Oro, y fue generalmente conocido por sus papeles en películas cómicas tales como Mrs. Doubtfire, Jumanji, Hook; Good Morning, Vietnam; Aladdín, Las aventuras del barón Munchausen, The Birdcage, Night at the Museum, o Happy Feet, como también aclamado por la crítica en películas dramáticas como Patch Adams, Good Will Hunting,Dead Poets Society, Awakenings, The Fisher King, o One Hour Photo, entre otras.

El primer matrimonio de Robin Williams fue con Valerie Velardi el 4 de junio de 1978, con quien tuvo un hijo, Zachary Pym (Zak). Durante el primer matrimonio de Williams, él estuvo involucrado en una relación extramarital con Michelle Tish Carter, una camarera a quien conoció en 1984. Ella lo demandó en 1986, afirmando que él no le había dicho que estaba infectado con herpes simple antes de embarcarse a una relación sexual con ella a mitad de la década de 1980, durante la cual, dijo, que él le transmitió el virus a ella. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Williams y Velardi se divorciaron en 1988.

El 30 de abril de 1989, se casó con Marsha Garces, quien era niñera de su hijo, ya estando embarazada; tienen dos hijos, Zelda Rae, nacida el 31 de julio de 1989 y Cody Alan, nacido el 25 de noviembre de 1991. En marzo de 2008, Garces solicitó el divorcio de Williams, citando diferencias irreconciliables.

El 20 de agosto de 2007, el hermano mayor de Williams, Robert Todd Williams, murió de complicaciones de una cirugía de corazón realizada un mes antes.

Williams fue miembro de la Iglesia Episcopal. Describió su afiliación religiosa en una rutina de comedia diciendo:

“Tengo la idea de un chicagüense protestante, episcopaliano-católico light: mismos rituales y mitad de culpa”.





