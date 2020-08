Habla la mujer del altercado con Romero Britto, la jefa que todos quieren tener

agosto 16, 2020 - 3:35 pm

Madelyne Sánchez es el nombre de la mujer dueña del restaurante de Miami y que se las cantó a Romero Britto tras acusarlo de humillar a su personal

Su rostro comienza a ser popular, pues muchos aplauden lo que hizo con Romero Britto, mientras otros la cuestionan. Atacada en las redes sociales tanto por hombres como por mujer hoy Madelyne Sánchez dice que no tenía pensado partir la obra, pero la indignación se posicionó de ella, pues asevera que sus trabajadores son su familia y que una ofensa a ellos también lo es para ella.

“Yo llegué a las 11 o 12 de la mañana y consigo a mis empleados llorando, porque se le había hecho la mesa a este señor con mucha alegría, ya había venido muchas veces, pero ese día era especial porque venía con más personas. Él ha llegado y ha ofendido a todo el mundo, ‘no me mires a la cara, si no yo hago así no pueden venir, apaga la música, no quiero a nadie sentado a mi alrededor’ y eso es humillante. Cuando yo me consigo esto digo que no puede ser, encima pide un descuento, eso es lo de menos. Me indignó, porque Tapelia es una familia, no es la dueña y los empleados, trabajamos en grupo y si tu me haces algo a mi o a ellos nos vamos a defender. Él tenía ese día para firmar las obras, yo fui a mi casa y busqué el regalo, lo compró mi esposo cuatro meses antes, porque a mí me gustaba él, yo lo admiraba me encanta , con sus obras alegres, me gustaba él y mi esposo me regaló la manzana en mi cumpleaños, pero yo dije no quiero eso en mi casa, y si la busqué, me presenté, y no, realmente no pensaba que se la iba a estrellar en la cara, pero me fui indignando poco a poco”, declaro Sánchez en una entrevista.

Un escándalo

El hecho ocurrió en Miami y la mujer argumentó que el afamado artista brasileño Romero Britto fue a su restaurante y humilló al personal. En el video de la confrontación ella detalló que Britto reservó una mesa para 20 personas y pidió un descuento para un desayuno de solo 8 dólares. Además, el pintor exigió cambiar la música del lugar y maltrató a los empleados.

“Señor Britto buenas tardes, yo soy la dueña del restaurante Tapelia, que queda en frente de su tienda, Mi esposo vino aquí y me compró esta obra de arte para mi cumpleaños porque lo tenía a usted en un pedestal y lo admiraba como artista. Lo tenía como un hombre respetable, pensaba yo, pero me equivoco”, dijo la mujer en primera instancia.

Romero Britto parecía confundido y se ofreció a firmar la obra, pero la mujer prosiguió: “No, no necesito que me firme nada. Usted ha ido a mi restaurante y ha reservado para 20 personas para desayunar a un precio de 8 dólares, que es barato y encima nos pidió descuento. Ha humillado a mi personal, le pidió quitar la música, le pidió que no hablen porque si no usted no va a ir, que no le vean a la cara. Eso fue humillante para una persona honesta y respetable. Usted carece de humildad. Entonces yo le exijo a usted más nunca vaya a mi restaurante ni ofenda a mi personal, más nunca, yo lo respetaba como artistas, pero más nunca vuelva”, gritó antes de tirar al suelo la obra valorada en 4 mil 800 dólares. La respuesta de la mujer ha sido aplaudida y es calificada como una excelente jefa al defender de esa forma a sus empleados y por poner en tela de juicio aquella frase de «el cliente siempre tiene la razón».

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día