Google recuerda en su Doodle a la escultora inglesa Bárbara Hepworth

agosto 25, 2020 - 8:11 am

Google celebra en su Doodle animado de este martes la vida y obra de la escultora abstracta inglesa Dame Barbara Hepworth, considerada una de las escultoras más impactantes de mediados del siglo XX.

Un día como hoy pero de 1939, Hepworth llegó a St. Ives, una ciudad en la costa sur de Inglaterra, donde estableció su estudio y vivió el resto de su carrera.

Jocelyn Barbara Hepworth nació el 10 de enero de 1903 en Wakefield, West Yorkshire, Inglaterra, y a los 15 años ya supo que quería convertirse en escultora. Se inscribió en la Escuela de Arte de Leeds, donde comenzó una amistad de por vida mutuamente influyente con el escultor Henry Moore, y luego asistió al Royal College of Art de Londres. Si bien sus primeros trabajos incorporaron elementos clásicos, en la década de 1930 se había pasado a piezas totalmente abstractas, entre las primeras esculturas de este tipo elaboradas en Gran Bretaña.

Como se muestra en la obra de arte de Doodle de hoy, Hepworth fue uno de los principales practicantes del «tallado directo», una técnica mediante la cual el proceso de escultura está influenciado por las cualidades de las materias primas, en lugar de un modelo preconcebido. Su trabajo suele estar marcado por la espontaneidad y la búsqueda de la belleza en elementos de la naturaleza, principalmente en la madera y la piedra. Además, le dio mucha importancia al entorno y lugar en el que se presentaba su escultura, que solía tener agujeros, por lo que uno podía ver a través de ella.

Entre todos los reconocimientos, Hepworth fue galardonada con el Gran Premio en la Bienal de São Paulo de 1959 y, por su inestimable contribución al arte británico, fue nombrada Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico en 1965. Las más de 600 esculturas de Hepworth siguen siendo un testimonio de la poder único del arte para reflejar los valores atemporales del humanismo y la belleza natural.

Dame Barbara Hepworth murió a los 72 años a causa de un incendio en su casa y en su taller. Allí funciona hoy el Museo Barbara Hepworth, que está en Barnoon Hill, St Ives, en Inglaterra.

