Gobierno nacional dmite que derrame petrolero afectó Morrocoy

agosto 11, 2020 - 3:13 pm

Josué Lorca, viceministro de Gestión Ecosocialista del ambiente, reconoció que el derrame de crudo que se produjo el 1 de agosto en costas del Golfo Triste afectó ocho cayos del Parque Nacional Morrocoy en el estado Falcón. Informó que se realizaron labores de saneamiento a las zonas perjudicadas, reseñó Tal Cual.

El funcionario detalló que las acciones de saneamiento abarcaron 15,2 kilómetros y que se ejecutaron en al menos siete cayos del referido parque, de los cuales los más perjudicadas fueron Punta Brava, seguida de Cayo Sombrero, Playa Mero con ; Playuela y Playuelita, luego está Cayo Borracho, Boca Seca y Paiclas.

De acuerdo a lo señalado por el viceministro de Gestión Ecosocialista fuera de Morrocoy, la acción se realizó en 2,5 kilómetros de Boca de Aroa; 4,5 kilómetros en el sector Aragüita y 1 kilómetro en Playa Norte, reseñó Petroguía.

Según el viceministro equipo del ministerio de Ecosocialismo, del Instituto Nacional de Parques, el gobernador del estado Falcón, Victor Clark, funcionarios de Guardia Nacional, de Petróleos de Venezuela y la comunidad se habrían puesto a atender la contingencia «desde el primer día de detección de una mancha de hidrocarburos que había tocado la mancha del Golfo Triste y se dirigía al parque nacional”.

“Desde el mismo lunes (3 de agosto) comenzaron las jornadas de limpieza y saneamiento junto a los estudios técnicos para determinar la magnitud y el impacto del derrame sobre el parque”, acotó.

Lorca ya había declarado el 10 de agosto que el derrame se había detectado en la costa del Golfo Triste, «que no es parque nacional», pero que afectó cerca de 7,1 kilómetros y en «algunos cayos» dentro de Morrocoy, aunque no especificó cuáles. Ante esa eventualidad, dijo que desde el lunes se abocaron a limpiar y expresó que este lunes 10 de agosto que «la mayoría o el 90% de los cayos está saneado en su totalidad, que la costa del Golfo Triste y Punta Brava hemos saneado aproximadamente 10,5 kilómetros de costa».

Afirmó entonces que han trabajado más de 1.200 voluntarios y que aquellos que hacen buceo y que han monitoreado si el petróleo afectó o no el fondo marino «y hasta ahora no hemos tenido indicios o rastros de afectación del suelo marino. No hemos encontrado ninguna especie de fauna que haya fallecido, o sea que no hay afectación de fauna, coral».

Sí reconoció que la zona de agua salobre se afectó, específicamente donde están los manglares -de 9,7 hectáreas- y que parte de ese lugar fue afectado por el derrame, pero dijo que ya comenzaron los trabajos de saneamiento correspondie

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), Belisa Morón, y la bióloga marina de la Universidad de Carabobo, Carmen Rodríguez, denunciaron el 10 de agosto la falta de información respecto al derrame petrolero.

En entrevista a Unión Radio recordaron que estudios realizados por un profesor de la Universidad Simón Bolívar, arrojaron que el derrame petrolero provino de la refinería El Palito, estado Carabobo, aunque dicha información no ha sido corroborada por las autoridades.

El fin de semana ambientalistas iniciaron la limpieza de los manglares del Parque Nacional Morrocoy que fueron afectados por los derrames petroleros que se produjeron.

Tal Cual