Gobernador de Beirut califica las explosiones en la capital libanesa como «un desastre nacional parecido a Hiroshima»

agosto 4, 2020 - 1:18 pm

Tras fuertes explosiones registradas en la capital libanesa, la tarde de este martes cuatro de agosto, el gobernador de Beirut, Philip Boulos, calificó el hecho como «un desastre nacional parecido a Hiroshima».

La información la dio a conocer le medio digital, RT, el cual ha reportado al menos 10 víctimas mortales y múltiples heridos.

Lea también: Presunto barco con fuegos artificiales sería la causa de la explosión en Beirut (+VIDEO)

Sin embargo, se estima que la cifra de personas afectadas irá en aumento. Las autoridades instruyeron a todos los hospitales a prepararse para recibir a un número «muy alto» de heridos que ha dejado el desastre.

Durante su comparecencia ante los periodistas desde una de las zonas afectadas, el gobernador no pudo contener el llanto al ofrecer más detalles sobre lo sucedido.

Beirut governor is literally crying while talking about the explosions, who likens them to Nagasaki and Hiroshima attacks pic.twitter.com/YPHqd1Sq2d

Possible causes of Beirut explosion:

• Firecrackers exploded due to large and negligible production ( Al Jazeera)

• The warehouse was stored with benzene ( Al Mayeeden)

• A Hezbollah missile store was targeted near the Beirut port (Al Hadath) pic.twitter.com/zouqdvub74

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 4, 2020