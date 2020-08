Giannis y Harden deslumbraron en su primer juego en la «burbuja» de Disney

agosto 1, 2020 - 9:41 am

Giannis Antetokounmpo y James Harden irrumpieron este viernes en la «burbuja» de Disney World anotando 36 y 49 puntos en las victorias de sus Milwaukee Bucks y Houston Rockets.

Los Bucks, líderes de la conferencia Este, superaron a los Boston Celtics (tercera posición) con una exhibición de Antetokounmpo, que acumuló también 15 rebotes y 7 asistencias a su cuenta personal. Su escudero Khris Middleton logró 18 puntos y el pívot Brook Lopez otros 14.

Los Celtics padecieron la mala noche de su alero All-Star Jayson Tatum, que firmó una terrible estadística de 2 de 18 en tiros de campo y concluyó con 5 puntos. El base suplente Marcus Smart anotó 23 puntos y el escolta Jaylen Brown otros 22.

🦌 @Giannis_An34 propels the @Bucks with 36 PTS, 15 REB, 7 AST in their first game back! #WholeNewGame #FearTheDeer pic.twitter.com/84CurBdiLr

— NBA (@NBA) August 1, 2020