Giannis condujo a Bucks a victoria ante Magic y encarrila la serie 3-1

agosto 24, 2020 - 5:12 pm

Con 31 puntos y 15 rebotes de Giannis Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks derrotaron por tercera vez consecutiva a los Orlando Magic este lunes 24 de agosto y se adelantaron 3-1 en la primera ronda de los playoffs de la NBA.

Antetokounmpo, el actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, rozó el triple-doble con 31 puntos (14 de 21 en tiros de campo), 15 rebotes y 8 asistencias, acompañado del base suplente George Hill, que anotó 30 puntos, y el escolta Khris Middleton, con 21 puntos y 10 rebotes.

Por los Magic volvió a brillar el pívot montenegrino Nikola Vucevic con 31 puntos y 11 rebotes.

Los Magic consiguieron que el juego llegara igualado al último cuarto, pero los Bucks lograron un parcial de 18-2 para encarrilar el triunfo con un enrachado Middleton, que logró 18 de sus 21 puntos en ese último periodo.

🦌 @Giannis_An34 (31 PTS, 15 REB, 8 AST) and the @Bucks go up 3-1 vs. ORL! #NBAPlayoffs #WholeNewGame

Game 5 ⏩ Wed. (8/26) at 4pm/et on NBA TV pic.twitter.com/TooDYra5P6

— NBA (@NBA) August 24, 2020