“Fue un espectáculo de ignorancia y soberbia”: Arreaza sobre interpelación de Abrams

agosto 31, 2020 - 10:51 am

El canciller de la República, Jorge Arreaza, indicó que “la estrategia de máxima presión contra Venezuela es un estrepitoso fracaso de las élites dominantes de Estados Unidos, que tienen una desconexión con la realidad y resistencia del pueblo venezolano”

“Con Venezuela no han podido, ni podrán. El pueblo venezolano no sólo resiste, sino que avanza. Nada ni nadie lo detiene. No sabe de capitulaciones. Sabe luchar y vencer”, señaló.

Tras un artículo de opinión, publicado en su cuenta de Twitter, el canciller aclaró que las fuentes de información en el norte son ficticias.

Agregando que “la información no es ni siquiera inexacta: sino falsa, absurda e ideologizada a más no poder, y sobre esta, toman decisiones”.

Por su parte sostuvo que la interpelación de Elliott Abrams en el Senado de Estados Unidos fue “un espectáculo de mentiras, ignorancia y soberbia“.

“Una jornada circense, un acusado derrotado y unos inquisidores que hablan desde la ficción y la desinformación”, dijo.

Sumarium