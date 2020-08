Foro Penal sobre el indulto: La prudencia impone no sacar conclusiones hasta que el decreto esté disponible

agosto 31, 2020 - 5:30 pm

El director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, hizo un llamado a la prudencia con respecto a las apreciaciones sobre el indulto presidencial otorgado este lunes a un nutrido grupo de venezolanos.

«La prudencia impone no sacar conclusiones jurídicas o fácticas hasta que el decreto esté disponible y pueda ser analizado, y más allá, hasta que no se conozca cómo será aplicado e interpretado. Hasta esta hora no se ha hecho público», escribió en la red social Twitter.

Indicó que, aunque aún el decreto no está disponible, «al parecer abarca casos de personas que están presas, pero también casos de personas investigadas o que están en el exilio. Es decir, no solo abarca presos políticos».

Así mismo, informó que en el marco del decreto presidencial aún no se han producido excarcelaciones.

Detalló que «23 personas (de la lista de 110 sujetas a indulto) ya estaban en libertad bajo medidas cautelares. El resto (37 personas) estaban sujetas a investigación, pero no a restricciones de su libertad».

Acotó que de la lista de 110 personas que fue leída públicamente, «solo 50 son presos políticos, es decir, solo 50 están actualmente privados de libertad».

“Estamos verificando identidades y modalidades que tendrán las excarcelaciones anunciadas», tuiteó la tarde de este lunes.

