Flores bateó un jonrón en triunfo de Gigantes sobre Cascabeles

agosto 22, 2020 - 2:59 pm

Evan Longoria disparó su jonrón número 300, Wilmer Flores sacudió un vuelacercas de dos carreras y los Gigantes de San Francisco derrotaron este viernes 21 de agosto 6-2 a los Cascabeles de Arizona.

Mike Yastrzemski conectó dos hits y anotó dos para San Francisco, mientras que Brandon Crawford y Joey Bart remolcaron sendas carreras.

Logan Webb (2-2) se apuntó el triunfo tras ponchar a ocho en siete innings, y los Gigantes sumaron su cuarta victoria consecutiva.

Christian Walker bateó dos dobles y terminó con cuatro hits para los Cascabeles, que han encajado tres derrotas seguidas tras una seguidilla de seis triunfos.

Longoria la sacó del parque en un lanzamiento de 0-1 del abridor de Arizona, Robbie Ray, en el tercer episodio y remolcó a Flores, quien se encontraba en primera tras recibir un boleto.

La marca de jonrones de Longoria es la mejor de un tercera base en las mayores desde 2008, según informaron los Gigantes.

Por su parte, Flores pegó su séptimo cuadrangular de la campaña en la parte baja del quinto para remolcar a Yastrzemski y poner el marcador 2-4 a favor de San Francisco.

