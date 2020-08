Ferrari tuvo una de sus peores clasificaciones en su historia en la F1

agosto 29, 2020 - 5:27 pm

Descenso a los infiernos en Spa-Francorchamps. Antes de los Grandes Premios de Italia y de la Toscana, donde celebrará la carrera 1000 de su historia, Ferrari tocó fondo este sábado en la clasificación del GP de Bélgica.

Un año después de haber logrado en el mismo circuito las dos primeras plazas de la parrilla y la victoria en carrera de la mano de Charles Leclerc, el escenario es radicalmente diferente para Ferrari, que está realizando una decepcionante temporada: el monegasco marcó el 13º mejor tiempo y su compañero alemán Sebastian Vettel el 14º.

Fue la peor sesión de clasificación para la Scuderia desde el Gran Premio de Australia 2012 (Fernando Alonso 12º, Felipe Massa 16º), un malísimo augurio antes de desplazarse a Italia las dos próximas semanas, donde se correrá en Monza y Mugello.

En Monza, el domingo 6 de septiembre, se competirá a puerta cerrada, debido a la pandemia de coronavirus. Pero a continuación Mugello, circuito que pertenece a Ferrari, acogerá a 3.000 tifosi, señaló el presidente de la región de la Toscana a la Gazzetta dello Sport.

Puedes leer: Lewis Hamilton le dedicó su pole a Chadwick Boseman

Irónicamente, tras haber finalizado en los puestos 17º y 20º en los terceros ensayos libres este sábado en Bélgica y tras la mala actuación en la clasificación, Leclerc señaló que era «mejor» de lo esperado.

«Estoy contento con mi vuelta pero desafortunadamente no es agradable hacer una buena vuelta y ser 13º…. Es nuestra vida en este momento y tenemos que trabajar duro», señaló la promesa de 22 años.

P13 for a frustrated @Charles_Leclerc in qualifying at Spa 😬 🎧

He'll be looking to fight back on Sunday#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/Lg1jZAZfFI

— Formula 1 (@F1) August 29, 2020