agosto 3, 2020 - 10:44 am

El atroz femicidio ocurrido la noche del viernes 31 de julio, en la gran Caracas, dejó caer las constantes amenazas que el agresor cometía con su expareja.

Sin embargo, el homicida de nombre: Edward Chacón, le envío una grabación a la fémina Karla Ríos, con un contundente mensaje, el cual dejó visualizar la constante manipulación que tenía sobre ella.

Lea también: Femicidio: Con este impactante video convenció a Karla para que volviera y poder asesinarla

«Karla no se que hacer con mi vida, no se que hacer, marica, coño e’ la madre, llámame, marica. Me quiero matar, llámame, contéstame. Yo te perdono, no quiero hacer más nada pero en verdad llámame», fueron las palabras que Edward le hacía llegar a Karla a través de una grabación, mientras apuntaba su cabeza con un arma de fuego.

Así y de esa manera, finalizó ejecutando lo que ya había planeado: Asesinar a su expareja, pues ya tenían meses separados, indicó Eleazar Urbaez en su cuenta en Twiiter.

Por su parte, Karla había denunciado ante las autoridades las constantes agresiones y amenazas que Chacón le había efectuado pero todos los llamados de atención fueron en vano, ningún ente acató el llamado de auxilio que clamaba a gritos la mujer, señalaron los familiares en las afueras de la morgue.

«Semanas atrás, Edward Chacón la amenazó de muerte, le puso una pistola en la cabeza y le dijo que le iba a matar, ella lo denunció y a pesar de que no tenía porte de arma, a Chacón no le hicieron nada y hoy ella está muerta», indicó un allegado de la víctima.

No obstante, luego de realizar el femicidio, Edward huyó con rumbo desconocido y es actualmente buscado. Presuntamente, el asesino fue visto por última vez a bordo de un vehículo Honda, Civic, gris claro.

Karla Ríos había denunciado a Edward Chacón ante las autoridades por amenaza de muerte en días pasados cuando le puso una pistola en la cabeza diciéndole que la iba a matar. Aquí vemos en este video cómo Edward trata de manipular a Karla a que vuelva con él pic.twitter.com/VFal5jIRs5 — Eleazar Urbaez (@FEDGLOCK) August 2, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

G. Núñez