Fedecámaras Zulia exhorta a las autoridades nacionales y regionales al reinicio de la actividad productiva de la región

Fedecámaras Zulia, hizo un nuevo llamado a las autoridades nacionales y regionales del país, para que permitan la reactivación de los diversos sectores productivos y económicos de la región y no solo de los «esenciales», debido a que las medidas extremas solo apuntan a la desaparición de muchas empresas y esto contribuiría a una mayor depresión económica.

Así lo aseveraron en el reciente comunicado, emitido este viernes 31 de julio, en el que afirman que luego de constatar que la paralización de los sectores «no esenciales», no ha influido en la propagación del virus y que éste solo puede ser detenido con las medidas sanitarias adecuadas, creen necesario su reactivación.

Según lo expuesto, reconocen los esfuerzos por mejorar la seguridad de algunos cuerpos policiales, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico en las áreas rurales, además de combatir la extorsión que afectaba severamente a los empresarios de la entidad, por lo que esperan se mantengan y los afectados hagan las respectivas denuncias.

Hoy cumplimos 135 días desde que se decretó la cuarentena en el Estado, a causa del COVID-19, esta medida incluyó la paralización de los sectores productivos “no esenciales” para la vida diaria, luego de un análisis de la situación actual podemos constatar que la propagación del virus no se ha detenido, claramente ha aumentado de forma exponencial.

Todos los estudios actuales refieren que no es la cuarentena la que evitará el contagio, sino, las medidas sanitarias personales como el uso de protección, la limpieza constante y el distanciamiento social lo que ayudaría a detener la propagación del covid-19, invitamos a la población a tomar las previsiones necesarias para evitar el contagio y por ende la propagación del virus.

Los sectores alimentos y salud del Zulia, continúan operando, dando todo de si y sorteando todas las adversidades para producir, transformar, distribuir, comercializar y seguir prestando los servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la población; podemos decir que en nuestro estado no existe desabastecimiento de los rubros que maneja el sector privado.

El abastecimiento de gasolina llego a su fin, la escasez de combustible se nota en las calles, parece insólito lo que está pasando, al recordar que nuestro país tenia una capacidad de producción de mas de un millón de barriles diarios de gasolina y que solo se producían 600 mil, con eso abastecíamos el mercado nacional sin problemas, las colas eran de 2 vehículos a lo mucho, que dura realidad y ahora pagamos la gasolina, cuando la hay, por encima del promedio del precio de todo el continente Americano.

Este mes hemos visto mayor esfuerzo de los organismos de seguridad del Estado para combatir la insurgencia y el narcotráfico en las zonas rurales del Zulia, también queremos reconocer el trabajo del CICPC, que ha iniciado un trabajo muy importante para tratar de detener el flagelo de la extorsión, que ha minado nuestras zonas urbanas de tal manera que se ha hecho imposible la actividad empresarial en nuestras ciudades, todavía falta mucho por hacer en este tema, esperemos continúen los esfuerzos; a nuestros empresarios, tanto del campo como la ciudad, les pedimos no ceder ante las peticiones de estos criminales, hagamos las denuncias ante los cuerpos de seguridad respectivos y mantengámonos firmes para acabar este flagelo.

Al inicio de este mes el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia donde suspende el cobro de impuestos y tasas por parte de los municipios, entendemos las necesidades de la municipalidad para mantenerse, tanto para realizar obras como para su gasto corriente; pero la sentencia es clara y debe cumplirse por un lapso de 90 días o hasta terminar los estudios necesarios para la elaboración de un método aceptable para el pago de tributos locales, nuestra federación esta trabajando con el Ministerio de Comercio para llegar a acuerdos en este caso, esperemos sea lo mas pronto posible, no queremos afectar las finanzas de nuestros municipios y mucho menos la prestación de servicios necesarias para la vida diaria.

Queremos recordarles a las autoridades que están haciendo uso de la infraestructura hotelera privada del Estado, que deben utilizar estos inmuebles con mucha responsabilidad, ellos representan, el esfuerzo de años de varias familias zulianas, el sustento diario de muchas familias que de forma directa o indirecta prestan sus servicios a ellos y el desarrollo futuro de una industria turística para el Zulia que pudiera sobrepasar los ingresos aportados por la industria petrolera.

Desde Fedecámaras Zulia hacemos un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que se reinicie la actividad productiva, esta ampliamente demostrado que con las medidas sanitarias adecuadas el sector formal no es un riesgo para la propagación del virus, el regreso al trabajo podría colaborar con el distanciamiento personal, ya que con el horario reducido las reuniones en grupos ha aumentado, ustedes como autoridades le corresponde dotar y atender al sector salud para que cuenten con todos los recursos necesarios para que se atienda esta emergencia sanitaria y terminemos de la mejor manera esta pandemia; no olvidemos que el país continua y con medidas extremistas el mayor riesgo que estamos tomando es la desaparición de muchas empresas, lo cual solo incrementaría la depresión económica que estamos viviendo; perdidas de empleos directos e indirectos y menos tributos locales y nacionales serán el resultado de una desacertada implementación de una cuarentena que no le vemos fin.

Maracaibo, 31 de julio de 2020.

