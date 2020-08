Falleció Landon Clifford, el joven youtuber del show «Cam & Fam», a los 19 años

agosto 27, 2020 - 7:49 am

Una noticia inesperada conmueve al mundo de las redes y plataformas digitales, tras conocerse el fallecimiento del joven youtuber Landon Clifford a los 19 años.

Su esposa Camryn, reveló la trágica noticia el pasado sábado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde no dio detalles de la causa del fallecimiento del joven, pero explicó que el deceso se produjo luego que el joven entrara en coma el pasado 13 de agosto y seis días después falleciera.

«El 13 de agosto de 2020 fue el último día de Landon siendo el mejor padre y esposo que pudo ser. Después de pasar los siguientes 6 días en coma, falleció y donó varios órganos a personas necesitadas en todo el país. Murió salvando la vida de otros. Ese es el tipo de persona que era. Compasivo, cariñoso, atento, amable y gentil. Era un esposo increíble y el mejor padre que esas niñas jamás hubieran pedido. Me entristece profundamente que nunca lleguen a conocerlo realmente. Era tan joven y tenía mucha más vida por vivir. No es así como se suponía que iban a ir las cosas. Estaba destinado a llegar a su próximo cumpleaños. Estaba destinado a llevar a sus hijas por la isla. Estaba destinado a morir viejo conmigo. Las palabras no pueden acercarse a describir el dolor que siento. Todo lo que puedo hacer ahora es asegurarme de que nuestras chicas sepan cuánto nos amaba. Nos mira desde el cielo y su luz brillará a través de las nubes cuando lo miremos. Que descanse en paz», escribió su joven esposa y madre de sus dos hijas.

Landon tenía el canal de Cam&Fam, dedicado a su vida familiar y a la crianza de sus niños. Su primera hija nació cuando Camryn tenía 16 años.

Ambos, Landon y Camryn Clifford saltaron a la fama documentando en Youtube sus vivencias como padres jóvenes de dos niñas: Collette Briar Clifford y Delilah Rose Clifford, quien nació apenas el 14 de mayo pasado. Aseguró que uno de sus pesares más grandes, sería que Landon no acompañaría a sus dos hijas en los días más importantes de sus vidas.

Camryn y Landon quedaron embarazados de la pequeña Colette hace tres años, cuando tenían apenas 16. Después de esto, la pareja decidió comenzar un canal de YouTube en 2017 y documentar su vida como padres. La pareja compartió su primer video en su canal de YouTube Cam & Fam en noviembre de 2017. Desde entonces, ha acumulado más de 1 millón de suscriptores.

Los últimos seis días de su vida Landon los pasó en coma, además, donó varios de sus órganos, así lo detalló la viuda en el comunicado.

Ver esta publicación en Instagram & then there were 4 🧡 Una publicación compartida de Camryn Clifford (@camandfam) el 21 May, 2020 a las 2:07 PDT

Con información de Indice Noticias