Falleció el periodista José Campos Suárez: Fue una leyenda del periodismo de sucesos

agosto 21, 2020 - 5:13 pm

Popularizó la frase de «El Crimen no paga», a través de columna radial homónima.

El destacado periodista de sucesos José Campos Suárez, falleció la noche del jueves 20 de agosto, informó el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) a través de su cuenta en Twitter.

El periódico Efecto Cocuyo, precisó que familiares, amigos y colegas lamentaron su partida a través de las redes sociales. Recordaron su trayectoria y cómo popularizó la frase “El Crimen no paga” a través de su columna radial homónima.

El comunicador social Manolo Peña Sequera destacó su trayectoria tanto en la radio como en el periodismo impreso.

“Maestro de maestros, dictó cátedra en el periodismo de sucesos… Vuela alto maestro, misión cumplida”, manifestó la periodista Yosmar Poleo.

Además, expresaron sus condolencias varios comunicadores del periodismo deportivo.

“Nos llegó la triste noticia del fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero por muchos años José Campos Suárez, excelente profesional de la comunicación. No me queda otra que recordarlo con el mismo afecto y admiración que siempre le he tenido. Descansa en paz mi hermano”, expresó el columnista hípico Mirko Ipsa Brozic.

El periodista trabajó en medios como YVKE Mundial, el diario El Nacional, 2001 y en la Cadena Capriles.

“Le conocí en 1969/70. Siempre me pareció un buen hombre, su trabajo periodístico quedó en las páginas de El Nacional y otros medios. Ayudó siempre a los jóvenes que veníamos detrás”, escribió la periodista Magaly Ramírez.

“Tuve el honor de trabajar con él en @2001OnLine. Era el Jefe de Información entonces. Le encantaba el hipismo y más aún cantar. Gratos recuerdos me quedan de él. Dios le dé el descanso eterno”, dijo la comunicadora Eucaris Perdomo.

Efecto Cocuyo