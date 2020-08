Fallece el actor de «Cocoon» Wilford Brimley a los 85 años

agosto 2, 2020 - 11:55 am

Wilford Brimley nació en Utah y empezó en el mundo del cine haciendo de doble en escenas de riesgo que implicaban montar a caballo. Más adelante, cuando ya tenía entre 40 y 50 años, asumió papeles más destacados y su imagen con un gran bigote se hizo popular en EEUU.

La popularidad máxima le llegó en 1985 gracias a la película de Ron Howard “Cocoon”, en la que Brimley interpretaba a un hombre de 70 años que junto a otros compañeros de residencia descubría una energía extraterrestre que les permitía rejuvenecer.

Otra de sus grandes actuaciones fue en “La Firma”, protagonizada por Tom Cruise en 1993. Brimley interpretó a un siniestro oficial de seguridad que trabajaba para la firma de abogados.

La actriz Barbara Hershey, que trabajó con Brimley en varias películas, lo ha descrito como “un hombre maravilloso y un gran actor”. “Tuve el gran placer de trabajar con él. Siempre me hizo reír”.

Wilford Brimley was a wonderful man and actor.

I had the great pleasure of working with him. He always made me laugh. https://t.co/kkWWr6FAYx

— Barbara Hershey (@BarbaraHershey8) August 2, 2020