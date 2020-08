Ézio Angelini: «No estamos de acuerdo con el 7+7, la flexibilización debería ser continua»

agosto 12, 2020 - 7:19 pm

El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Ezio Angelini, informó, este miércoles, que desde el gremio apoyan la flexibilización en el Zulia, sin embargo no están de acuerdo con el método 7+7 impuesto por las autoridades nacionales.

«Lo que no estamos de acuerdo es en ese 7+7, o sea, trabajar siete días y después no trabajar por siete días, yo creo que lo que se debe hacer es un flexibilización continua, pudiendo abrir todos los aforos posibles poco a poco, que vayamos trabajando con todos los protocolos de seguridad » dijo el empresario.

Angelini recalcó que el gremio ha solicitado la flexibilización desde hace cinco meses y que creen que una flexibilización controlada, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad es factible para la empresa privada.

«Que la flexibilización sea continua, no intercalada, que una semana tenemos coronavirus y una semana no tenemos, no estoy de acuerdo con eso, porque vamos a estar claros, hay que ser justos, este es el único país del mundo donde el estado no ha hecho nada para ayudar al empresario a sobrevivir de esta crisis», señaló Angelini.

El presidente del gremio explicó que los estudios que han realizado desde la CCM, destacaron que cada día hay más empresas cerradas y más despidos de personal , además, argumentó que se estima que en Venezuela habrán tres millones de desempleos según información de Conindustria.

«Si no te mata el COVID, te mata el hambre, porque lamentablemente tenemos otra pandemia que es la económica por mas de 6 años. Estamos en una situación que tenemos que flexibilizar continuo, cumpliendo todos los protocolos y el que no lo cumpla, quiero aclarar, que sea bien sancionado y nosotros no vamos a apoyar eso», dijo.

Reunión con la Cámara Municipal y el Sedemat

Angelini también informó sobre una reunión que sostuvo el gremio de comerciantes regional y municipal, con la presidenta de la Cámara Municipal de Martacaibo, Jessy Gascón y el intendente de tributos del Sedemat, Daniel Boza, para tratar temas sobre la reacctivación de los sectores comerciales en la región.

El empresario explicó que en la reunión fueron tocados los temas de pagos de impuestos con respecto al nuevo Acuerdo Nacional de Organización Tributaria firmado por el Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas, servicios públicos y fueron aclaradas las dudas con respecto a los horarios laborales y los sectores que se activarían en esta primera fase de flexibilización.

Con respecto al acuerdo especificó: «es una ordenanza de rango, te pueden cobrar el impuesto municipal en cualquier aforo entre 0.5 y 5%, eso es algo completamente inconstitucional».

«Tu no puedes dejar un rango, porque el alcalde va a a cobrar lo que él quiera, las leyes no pueden ser discrecionales, no pueden ser hechas para la discrecionalidad de los funcionarios de turno, y eso es lo que estoy criticando y la otra cosa es que eso se tiene que consultar con las bases, tu no puedes en Caracas establecer algo y venir a aplicarlo aquí en Maracaibo», criticó Angelini.

En su caso, Angelini reconoció que la Alcaldía de Maracaibo se comunicó con la CCM luego de firmar el decreto, sin embargo, los comerciantes pidieron el palazo de una semana para estudiar el instrumento y llegar a un acuerdo entre las partes.

«Vinieron con nosotros a hablar de que hay una nueva ordenanza y nos dieron la palabra de que en Maracaibo no van a cambiar las alicuotas, que todavía para mi son extremadamente altas, pero que acordamos el año pasado en octubre-noviembre. Ahora vamos a discutir una nueva ordenanza y aforo que será aprobadas a finales de año, para ser aplicados a partir de enero de 2021», apuntó.

Angelini comunicó que en la reunión vía online, se tocaron una serie de casos de cobros excesivos de servicios públicos a algunos afiliados de la cámara, en los cuales los organismos municipales se comprometieron a resolver. Además aclararon dudas sobre la jornada de fllexibilización.

«Queremos resaltar que hemos conseguido puntos con la alcaldía de Maracaibo, pero con este instrumento nacional yo estoy totalmente en desacuerdo, y dónde están los alcaldes de la oposición, están avalando eso, dónde está el TSJ, por eso digo que tenemos que ponernos de acuerdo las partes, no que vengas a imponerme algo», sentenció.

Con respecto a estos primeros tres días de flexibilización, Angelini resaltó que no se tomaron las previsiones adecuadas para reactivarse.,»Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, primero avisaste muy tarde, segundo,hay muchos negocios que no pueden abrir, mas del 25% por problemas económicos y de la cantidad de gente que despidió, esa es una cantidad enorme, por eso es que nosotros estamos pidiendo que den un incentivo a esos negocios y los solicitamos a la alcaldía y ellos estuvieron de acuerdo».

«Lo otro que tenemos que tener claro que no hay plata en la calle , tenemos un problema de combustible enorme, mucha gente no puede salir a comprar en su vehículo o a hacer diligencias, porque no tiene combustible, el combustible está ya en 2.5 dólares el litro en el mercado negro, las colas son kilométricas en las bombas», mencionó.

Comentó: «Estamos de acuerdo con la flexibilización, que se de, la apoyamos, sabemos que muchos no van a poder lograrlo, pero la mejor forma para recuperar las empresas y los puestos de trabajo es que haya flexibilización, es contradictorio porque estamos pidiendo flexibilización y los casos están aumentando, pero lo primero que debemos hacer es que la gente tome conciencia, este es un problema que lo resolvemos todos unidos, empresarios, estado, nacional, regional y municipal, y la gente, todos unidos en un solo objetivo, resolver el problema de la pandemia, cumpliendo los protocolos de seguridad».

Any Vargas

Noticia al Día