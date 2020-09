Excarcelados Gilber Caro, Renzo Prieto y Roberto Marrero (+Fotos y Video)

agosto 31, 2020 - 10:00 pm

Los diputados Gilber Caro, Renzo Prieto y Roberto Marrero, director del Despacho de la Asamblea Nacional, fueron excarcelados la noche de este lunes, como parte de los indultos decretados por el presidente Nicolás Maduro.

Caro y Prieto se encontraban recluidos en la sede de la FAES, en Caricuao, Caracas.

Prieto, visiblemente emocionado dijo: «Como siempre sonriendo, hay que sonreirle a la vida». Por su parte, Gilber Caro expresó que mantiene sus convicciones democráticas y la importancia de la unión de los venezolanos. A quienes en el seno de la oposición critican los indultos otorgados expresó: «Hay que ver las condiciones en las que estábamos en prisión y luego hablar».

Roberto Marrero, quien se encontraba cumpliendo prisión en la sede del Sebin, en El Helicoide, se mostró agradecido por la libertad y por quienes estuvieron pendientes de él durante su reclusión. Indicó que jamás se imaginó que saldría de esa manera, pero «las cosas ocurrieron así».

“La cárcel es lo peor que se ha inventado para el ser humano”, afirmó.

«Cuando uno está preso, está depositado como mercancía. No habrá quien diga que uno aceptó un medida de alguien (…), el que me trajo pa’cá no me pidió permiso para traerme (…) El que diga que un preso no puede aceptar una medida, no puedo desearle que lo entienda, porque no le deseo la cárcel a nadie».

También se conoció de la liberación de Antonia Turbay y José Daniel Hernández, detenido desde 2017 por participar en las protestas antigubernamentales.

Alfredo Romero, del Foro Penal, a la espera de nuevas liberaciones, explicó que «de lista de 110 señalada en el decreto presidencial, sólo 50 son personas encarceldas con fines políticos, 23 ya excarcelados y 37 son perseguidos (exiliados, etc) En El Helicoide hay 5, en Ramo Verde 11 y en la DGCIM 3».

