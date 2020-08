Ex pareja de Gaby Espinio, Arap Bethke confesó que tuvo coronavirus

agosto 31, 2020 - 1:49 pm

La lista de famosos que se han contagiado de COVID-19 no ha dejado de crecer desde que estallara la pandemia. La última celebridad en confesar públicamente a través de sus redes sociales que contrajo la enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2 ha sido el actor de origen keniano Arap Bethke, quien este domingo 30 de agosto, quiso compartir su experiencia con sus fans por medio de Twitter.

«Es hora de salir del clóset… Tuve COVID», reveló el expareja de la actriz venezoalana Gaby Espino y el galán de exitosas telenovelas como Eva la trailera, Madre luna, Doña Bárbara y, más recientemente, la nueva versión de La usurpadora.

Ya estoy bien y les comparto esto porque he notado que mucha gente no lo dice. Es importante que hablemos de esto abiertamente y que no discriminemos a la gente por haber salido positiva o que no hablen por vergüenza», señaló el reconocido intérprete de 40 años.

Bethke, que mantiene un noviazgo con la también actriz mexicana Ivana de María, explicó que se cuidó mucho para no contagiarse y aún así no pudo evitar contraer el virus.

«Como me he estado haciendo pruebas periódicamente lo supe. Pero no tuve ningún síntoma», detalló el histrión. «Debe haber mucha gente caminando en el mundo asintomática, esparciendo el virus. Hay que seguirnos cuidando. Esto no está ni cerca de acabarse», pidió el actor, quien no dudó en compartir una serie de recomendaciones para luchar contra el coronavirus.

«Vive una vida sana, come bien, haz actividad física, respira, si no tienes que salir no salgas, usa cubrebocas y mantén la sana distancia, lávate las manos y no te toques la cara. Entre más información se comparta, mejor sabremos cómo salir de esta crisis. Cuídense», concluyó su mensaje Bethke.

Es hora de salir del closet… tuve Covid. Ya estoy bien y les comparto esto porque he notado que mucha gente no lo dice. Es importante que hablemos de esto abiertamente y que no discriminemos a la gente por haber salido positiva o que no hablen por vergüenza (….) — Arap Bethke (@ArapMX) August 30, 2020

Yo me cuidé muchísimo y aun así me contagié. Como me he estado haciendo pruebas periódicamente lo supe. Pero no tuve ningún síntoma. Debe haber mucha gente caminando en el mundo asintomática, esparciendo el virus. Hay que seguirnos cuidando. Esto no está ni cerca de acabarse… — Arap Bethke (@ArapMX) August 30, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día. People en español