¿Evaluna se rapó la cabeza? Las redes se encienden por su nuevo look (+fotos)

agosto 17, 2020 - 10:08 am

A unos días de haber celebrado su cumpleaños 23, Evaluna Montaner decidió hacer un radical cambio de look y sorprender a sus fans a través de sus redes sociales. De inmediato la publicación de la artista venezolana se llenó de reacciones de parte de sus seguidores, quienes no han hecho más que halagar a la interprete, destacando su belleza y audacia a la hora de elegir su nueva imagen. Entre los miles de comentarios, destacó el de su papá, el cantante Ricardo Montaner, quien sorprendido reaccionó ante el radical cambio de su pequeña. Sin embargo, en una nueva publicación, Evaluna volvió a dejar a uno que otro con la boca abierta al revelar lo que parecía ser un segundo cambio de look en menos de una semana, siendo éste aún más radical que el primero, pues a simple vista pareciera que la esposa del cantante Camilo decidió raparse.

En la comentada fotografía que la también cantante compartió en su perfil de Instagram, se le puede observar posar muy seria, vestida con un saco de color negro y una playera blanca. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue el peinado de Evaluna, quien luce una cola de caballo baja, dando la apariencia de que la intérprete de Por Tu Amor se ha rapado a la altura de las sienes. Las reacciones de sus fans no se han hecho esperar y aunque la mayoría ha aplaudido la decisión de la hija de Montaner, hubo otros que no celebraron tanto.

Ver esta publicación en Instagram «Qué tiene tu mirada que me hipnotizó…»👁 Una publicación compartida por Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna) el 15 de Ago de 2020 a las 7:28 PDT

Ante la ola de comentarios que desataron las postales publicadas por Evaluna, su padre ha salido en su defensa, llenando de halagos a la cantante y mostrándose orgulloso de ella. “Sea lo que sea que te hagas, vas a ser hermosa siempre”, comentó el intérprete de Me Va a Extrañar debajo de la controversial publicación que hizo la actriz venezolana y que ha causado confusión entre sus seguidores.

Consciente del revuelo que causó con su supuesto segundo cambio de look, Evaluna se ha pronunciado al respecto y a través de un video publicado en Instagram Stories despejó todas las dudas que surgieron a raíz de su nueva imagen. “Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio amigos, no me rapé. Pero si me rapo y ¿qué?”, expresó la joven cantante calmando los ánimos de algunos de sus fans, quienes no estaban muy de acuerdo con que la intérprete se hubiera rapado.

El pasado 7 de agosto, Evaluna Montaner celebró su cumpleaños número 23, rodeada del amor de su familia y obviamente de su esposo Camilo. Este año en especial, fue un cumpleaños un poco distinto para la cantante, pues además de que la emergencia sanitaria que enfrenta el mundo actualmente la ha obligado a celebrar de forma más íntima, también es el primer año que festeja su cumpleaños como toda una mujer casada. Como era de esperarse, Evaluna fue cobijada con el cariño de sus seres queridos, quienes le dedicaron lindas palabras a través de redes sociales, sin embargo, la felicitación más esperada era la de su esposo.

Junto a una romántica postal en la que aparecen Camilo y Evaluna fundidos en un tierno beso, el cantante colombiano escribió: “Es su cumpleaños, pero siento que el regalo es para mí. Gracias al creador que me premió con ella, sin merecerla. Prometo seguirte homenajeando, celebrando, disfrutando. ¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida!”, robando uno que otro suspiro a sus fans, quienes también se sumaron a las felicitaciones.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Hola/Noticia al Día