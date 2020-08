Eugenio Suárez y Freddy Galvis se fueron para la calle en victoria de Cincinnati (Videos)

agosto 29, 2020 - 9:22 am

Los venezolanos Eugenio Suárez y Freddy Galvis sonaron sendos cuadrangulares en el triunfo 6-5 de los Rojos de Cincinnati sobre los Cachorros de Chicago.

Suárez la desapareció en el segundo acto por el jardín izquierdo del Great American Ball Park contra el abridor de los Cubs, Kyle Hendricks, para llegar a siete en el 2020.

El guayanés, que empujó dos carreras en el quinto con una bala fría por el jardín central, ha bateado cuatro jonrones en sus últimos seis partidos, siendo el segundo en días consecutivos.

Pssssst,

Geno has homered in 4 of his last 6 games! 👀 pic.twitter.com/Qa3lzrrwUv

— Cincinnati Reds (@Reds) August 28, 2020