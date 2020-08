Esto te deparan los astros, este jueves 6 de agosto

agosto 6, 2020 - 6:47 am

Para este jueves 6 de agosto, los astros se alinean con la luna llena llamada también luna de león para guiarte. la luna llena te trae las mejores energías en este nuevo ciclo del mes de agosto.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Día de grandes satisfacciones sentimentales, el amor de tu pareja te hará sentir especial y amado, lo que te dará mucha confianza y firmeza en todo lo que hagas. Llegarán nuevas personas a tu trabajo lo que aliviará tu carga de responsabilidades, no tener tanta presión te permitirá desempeñarte con más eficiencia. Número de suerte, 22.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: La etapa de inestabilidad está quedando atrás, tu relación volverá a darte motivos de alegría y esperanzas, hoy tendrás una sorpresa que realmente disfrutarás. Empiezan a desesperarte las promesas económicas que no se cumplen, debes tener un poquito más de paciencia, la mejoría está cerca y compensará tanta espera. Número de suerte, 14.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Lo que más anhelarás es tranquilidad y tu pareja estará muy impaciente y discutirá por todo, hoy preferirás callar y ceder para evitar más problemas. Vives momentos difíciles económicamente pero no te falta ayuda, la etapa de crisis ya está llegando a su fin, hoy recibirás una llamada importante y será el inicio de mejores épocas. Número de suerte, 2.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Día de mucha felicidad, tu relación sentimental está atravesando por una etapa de comprensión y armonía total, hoy tu pareja te contará sus planes y te hará propuestas que te ilusionarán. Es un buen día para los asuntos profesionales, puedes presentar con confianza tus proyectos, encontrarás apoyo para todos tus planteamientos. Número de suerte, 2.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Confía en el amor que te demuestra tu pareja y no hagas caso de nada de lo que te digan los demás, tu felicidad despierta envidias y hay gente que quiere hacerte dudar. Un trabajo nuevo y urgente te hará descubrir talentos que no habías explotado, te sentirás muy bien con tu desempeño y con las felicitaciones que recibirás. Número de suerte, 11.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No le confíes ni a la persona más cercana tus problemas sentimentales, una indiscreción podría terminar con la confianza en tu relación, aclara con tu pareja tus dudas y encontrarás tranquilidad. Buen momento para presentar tus nuevos proyectos y hacer planteamientos de mejoras en tu trabajo, la comunicación con tus superiores será excelente. Número de suerte, 3.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Estarás nervioso por una conversación aclaratoria con tu pareja, las cosas saldrán mejor de lo que esperas, la reconciliación será fabulosa, sentirás lo mucho que te quiere y que te ha extrañado. Día de mucha tensión en tu trabajo, es mejor que postergues tu petición de mejoras económicas, te lo mereces pero espera un mejor momento. Número de suerte, 8.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Recibirás una invitación de alguien muy especial para ti, hoy muchas de tus ilusiones y sueños sentimentales empezarán a hacerse realidad. Las rivalidades empiezan a desaparecer en tu trabajo, contribuye cediendo aunque pienses que tienes la razón, encontrarás el momento oportuno de hacer tus planteamientos en circunstancias más favorables. Número de suerte, 16.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu popularidad y simpatía van en aumento, hoy te convertirás en el centro de atención y en el sueño romántico de más de una persona interesante. Te dedicarás a tareas que han quedado postergadas por asuntos más importantes, disfrutarás realizando actividades que no te hagan sentir presionado. Número de suerte, 5.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Valora lo que tienes sentimentalmente y no te dejes influenciar por personas con ideas liberales, cualquier situación que se preste a malos entendidos te harían perder la confianza del ser amado. No lo pienses mucho y acepta nuevos retos, estás en un buen momento para un cambio laboral, te irá muy bien y se te abrirán muchas oportunidades. Número de suerte, 5.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Los cambios que has venido haciendo en tu relación empezarán a rendir sus frutos, disfrutarás de momentos muy tiernos en lo que te demostrarán lo mucho que te aman. Los asuntos económicos no están bien aspectados, deja para otro momento cualquier trámite bancario o préstamo con terceras personas, hoy tus gestiones no tendrían los resultados esperados. Número de suerte, 1.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy estarás rodeado de gente que se mostrará muy afectuosa contigo, tu pareja estará celosa y muy pendiente de ti, aunque evitará cualquier situación que pueda incomodarte. Tus asuntos de trabajo marcharán sin contratiempos, pero deberás tener cuidado con las envidias de tu entorno, podrían tratar de perjudicarte, si estás atento no tendrás problemas. Número de suerte, 21.

