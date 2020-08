Esto dijo Doña Florinda sobre la salida del aire de Chespirito

agosto 2, 2020 - 6:03 pm

Este sábado, en horas de la tarde, Roberto Gómez Fernández dio a conocer la salida del aire en todo el mundo de los programas ‘El Chavo del 8’, ‘El Chapulín Colorado’ y ‘Chespirito’, creados por su padre, el emblemático Roberto Gómez Bolaños.

«Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos», escribió Gómez Fernández.

El anuncio provocó, de inmediato, miles de reacciones. Una de ellas fue la de la actriz y productora Florinda Meza, viuda del comediante.

A través de un hilo de tuits en su cuenta oficial de Twitter, Meza lamentó la noticia. «Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente», escribió.

Dijo que la decisión no era estratégica para Televisa, televisora mexicana que, al parecer, tomó la decisión, pues «va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor».

Florinda Meza dio vida a emblemáticos personajes de ‘Chespirito’, como Doña Florinda y La Chimoltrufia.

Meza agregó: «Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética».

En un tercer tuit, la actriz comentó: «pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran».

Y es que, si bien no hay claridad sobre lo que pasó, todo parece indicar que Televisa y la familia del artista no pudieron llegar a un acuerdo sobre los derechos de los programas.

De hecho, Graciela Gómez, hija de Gómez Bolaños, hizo un comentario en la publicación de su hermano Roberto en ese sentido. «Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia», escribió.

Florinda Meza también se pronunció al respecto: «Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público».

Por último, Meza envió un mensaje a los seguidores de Gómez Bolaños. «Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar—escribió, y adjuntó una foto de la tumba del comediante—, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?».

De momento, ella es la única integrante del elenco de ‘Chespirito’ que se ha pronunciado públicamente. El público del famoso programa mexicano está a la espera de las reacciones de Carlos Villagrán, Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves.

Cabe aclarar, además, que Televisa, por ahora, tampoco ha emitido una comunicación oficial sobre esta decisión.

