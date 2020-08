Melanie Griffith, la ex de Antonio Banderas llega hoy a los 62 años

agosto 9, 2020 - 12:22 am

Melanie Griffith Hedren (Nueva York, 9 de agosto de 1958) es una actriz de cine estadounidense ganadora del Globo de Oro. Es hija de la actriz y modelo Tippi Hedren y el publicista Peter Griffith.

A lo largo de una carrera de casi cuatro décadas ha trabajado con varios de los más grandes actores de Hollywood, como Paul Newman, Tom Hanks, Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Michael Douglas, Jeremy Irons, Ed Harris, Nick Nolte, Antonio Banderas, Bruce Willis, entre otros.

Tras trabajar como modelo y tras la interpretación de un buen número de papeles como actriz de reparto (como en La noche se mueve de Arthur Penn, 1975), obtuvo su primer éxito con Doble cuerpo (Brian De Palma, 1985). Entre sus títulos posteriores cabe citar Algo salvaje (Jonathan Demme, 1988), Lunes tormentoso(Mike Figgis, 1988), Armas de mujer (Mike Nichols, 1988), De repente, un extraño (John Schlesinger, 1990), La hoguera de las vanidades (Brian de Palma, 1990), Una extraña entre nosotros (Sidney Lumet, 1992), Ni un pelo de tonto (Robert Benton, 1994), Two Much (Fernando Trueba, 1995), Lolita (Adrian Lyne, 1997), Celebrity (Woody Allen, 1998), Locos en Alabama (Antonio Banderas, 1999) y Cecil B. Demented (John Waters, 2000).

A los 14 años, Griffith empezó a salir con Don Johnson, de 22 años, co-estrella de su madre en The Harrad Experiment; la relación culminó en un matrimonio que solo duró seis meses, de enero a julio de 1976.

El 8 de septiembre de 1981, Griffith se casó con Steven Bauer, su co-estrella de la película de televisión She’s in the Army Now. Tuvieron un hijo, Alexander Bauer, nacido el 22 de agosto de 1985. La pareja se divorció en 1989 después de una larga separación. Durante su separación de Bauer, Griffith tuvo problemas con la cocaína y la bebida.

En 1988, después de completar su rehabilitación, se volvió a conectar con Johnson. Se volvieron a casar el 26 de junio de 1989. Su hija, Dakota, nació el 4 de octubre de 1989. Se separaron en marzo de 1994, se reconciliaron más tarde ese año, pero se separaron nuevamente en mayo de 1995.

Griffith comenzó una relación con Antonio Banderas, su co-estrella en Two Much. Después de sus respectivos divorcios, Griffith y Banderas se casaron el 14 de mayo de 1996. Su hija, Stella del Carmen Banderas, nació el 24 de septiembre de 1996 en Marbella, España

En 2000, Griffith regresó a rehabilitación para el tratamiento de una adicción a analgésicos. En agosto de 2009, Griffith regresó a rehabilitación por lo que su publicista llamó «parte de un plan de rutina». En diciembre de ese año, tuvo una cirugía por cáncer de piel.

En junio de 2014, Griffith y Banderas anunciaron su intención de divorciarse «de una manera amistosa.» En diciembre de 2015, el divorcio finalizó.

