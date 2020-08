Lo mas reciente de Patricia Manterola en la piscinita plástica de su casa (Videos)

agosto 14, 2020 - 8:28 am

Bertha Patricia Manterola Carrión (Ciudad de México, 23 de abril de 1972)es una cantante, presentadora y actriz mexicana. Formó parte del grupo Garibaldi.

Patricia Manterola Carrión es la segunda de los tres hijos de Jorge Manterola Fernández y María Dolores Carrión. Su hermano, Jorge, es 11 meses mayor que ella, y su hermana Michelle, que comparte el mismo día de su cumpleaños, es ocho años más joven.

Paty —como también se la conoce— cursó la escuela primaria en el Colegio «Miguel Ángel», un centro educativo Franco-Español. Estudió después en el Colegio Oxford, de Cuernavaca, donde vivió con su familia por un tiempo. Para la escuela secundaria asistió al Tecnológico de Monterrey, de Cuernavaca, y se graduó en la Ciudad de México, en el Colegio «Miguel Ángel».

Además de sus estudios académicos, estudió danza, canto y música. Fue la voz principal del coro del Instituto «Miguel Ángel». Desde niña demostró una afinidad con el mundo del espectáculo, participando en obras de teatro, hasta la edad de siete años, cuando formó parte de la comedia musical Anita, la huerfanita.

Más adelante, a la edad de 12 años, formó parte del festival Juguemos a cantar, junto con su hermano Jorge y dos de sus amigos. Llegaron a la final, lo que le permitió grabar un disco recopilatorio que fue editado para el festival.

Manterola entró muy pronto en el mundo del modelaje, lo que le permitió conocer al productor Luis de Llano Macedo, quien le sugirió audicionar para el grupo Timbiriche, pero al darse cuenta de su talento fue invitada a formar parte del grupo Garibaldi.

Patricia entró en el grupo Garibaldi, recibiendo el reconocimiento del público y la crítica. Juntos recorrieron toda América Latina, Estados Unidos y Europa, hasta que en 1994 decidió dejarlo todo para comenzar de nuevo en solitario.

En el segundo semestre de 1994 lanzó su primera producción musical como solista, titulada Hambre de amor, de la cual se desprendieron sencillos como «Quiero», Lo juro y Ni caso

En 1995 protagonizó la telenovela Acapulco, cuerpo y alma, transmitida en 63 países, lo que le sirvió para ganar el premio a la actriz revelación del año. Tras el éxito obtenido por el melodrama producido por José Alberto Castro, Manterola editó su segundo disco de estudio, titulado Niña bonita, del cual se desprendió el primer sencillo del mismo nombre y posteriormente Hablando con las estrellas y Por influjo lunar.

En 1998 regresó a los foros de televisión para protagonizar el melodrama Gente bien, bajo la producción de Lucy Orozco, culebrón del cual se lanzó el soundtrack del mismo nombre, donde Paty interpretó el sencillo Si tú quisieras, tema de salida del teledrama; también para el año 1998, editó su tercer álbum de estudio, titulado Quiero más, bajo la dirección ejecutiva de Jorge Avendaño Lürs. Éste sería el último disco grabado bajo el sello Fonovisa/Melody.

A finales de 1998 se despidió de México con un concierto en el Teatro Metropolitan para trasladarse a Los Ángeles, California, donde estudió inglés a la vez que intentó abrirse un espacio en la Meca del cine. Un año más tarde participó en la serie Ángeles, de Telemundo, versión latina de Los Ángeles de Charlie.

El 17 de abril de 1999 contrajo nupcias con Xavier Ortiz, ex-miembro también de Garibaldi. En el terreno profesional actuó en las series televisivas Rey y Reyes y Arli$$, esta última para la cadena HBO. Asimismo formó parte del filme independiente Souvenir.

Un año más tarde volvió a pisar los sets cinematográficos, al participar en la cinta norteamericana Hazzard in Hollywood y la japonesa The city of lost souls (Hyôryû-gai, también conocida como The city of strangers y The hazard city), del afamado director asiático Takashi Miike. Finalmente, en 2001, interpretó a Allia, en el largometraje Carman: The champion. (Wikipedia)

El veranito está a la vuelta de la esquina y las celebridades calientan motores para lucir el mejor bikinazo. Hasta ahora gana la partida, y con diferencia, Patricia Manterola. La cantante mexicana ha encendido las redes con una imagen en traje de baño que deja al descubierto un impresionante cuerpo esculpido.

Aunque ya nos tiene acostumbrados a infartarnos en Instagram, esta imagen demuestra que a los 47 años Paty se ve mucho más espectacular que cualquier veinteañera. “Así las cosas en la ciudad del sol. Sol, arena y mar, Miami”, escribe en su perfil de dicha red social.

La también actriz ha estado en Miami para promocionar su nuevo éxito, “Sin ti otra vez”, un tema que ya ha tenido una gran acogida y que trata el tema de la inmigración y de cómo muchas familias deben separarse forzosamente con el fin de buscar una vida mejor en otro lugar.

Definitivamente Paty pasa por un momento inmejorable en su vida. Profesionalmente cuenta con proyectos jugosos que ya le están dando grandes recompensas como los aplausos de sus fans. Personalmente vive en una constante luna de miel junto a su esposo Forrest Kolb a quien hace poquito le definía como “mi espejo en el amor”.

People en Español