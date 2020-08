España dice que se debe buscar el diálogo en Venezuela hasta el último minuto

agosto 16, 2020 - 3:36 pm

El pasado sábado 15 de agosto, la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, afirmó que su gobierno apuesta por un diálogo entre los factores políticos en Venezuela «hasta el último minuto».

Así lo manifestó a la agencia EFE, a quienes indicó que el gobierno español todavía tiene esperanzas en lograr algún tipo de influencia en las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela.

Esto lo dijo en el marco del acuerdo que firmaron 31 países para rechazar las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre en el que España no está incluida. Sin embargo, según González Laya, «evidentemente» si el diálogo no da los frutos que se espera, España no reconocerá el resultado de las elecciones, convocadas para el 6 de diciembre.

En ese sentido, el gobierno español prefiere abogar por un diálogo que le dé resultados esperados antes de pronunciarse en contra de los comicios. «Nosotros pensamos que hay que impulsar que las partes venezolanas puedan hasta el último momento ver si se pueden celebrar estas elecciones en condiciones democráticas», manifestó.

Por otro lado, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, consideró el pasado martes que Venezuela «no cumple en este momento» las condiciones para que las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre sean «transparentes, inclusivas, libres y justas».

