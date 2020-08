En Video: Practican supuesto exorcismo en instalación militar del Táchira

agosto 14, 2020 - 11:33 am

Un presunto exorcismo se realizó en la escuela de la Guardia Nacional Bolivariana de Cordero estado Táchira, en el que una femenina de ese comando, parecía poseída por los demonios, y mientras se arrastraba por el piso, un uniformado la seguía en algo parecido a un exorcismo, para liberarla de los malos espíritus.

Aunque no se ha precisado la identidad de la mujer, ni si es estudiante o algún oficial subalterno, en las redes se hicieron virales los videos en el que se aprecia a un militar, que pudiera ser el capellán o un pastor evangélico de la escuela de la GNB en Cordero, realizando algunos ensalmes o ritos para despojarla de la «fuerza maligna» que en ese momento obraba.

En otro se observa al militar sujetando a la dama que estaba recostada en la cama, ella lo mira sin temor y mientras él pregunta si se cansó, ella trataba de soltarse y respondía, «que ella iba a ser de ella, no van a poder, ella es mía, ella es mía», repetía con una macabra carcajada.

Los usuarios en Twitter opinaban que la dama debía ser llevada ante especialistas y recibir tratamiento psicológico, para ayudarla a salir de ese «mal trance».

National Guard School in Táchira

A soldier attempts to perform an exorcism on another soldiers who apparently has been possessed by a demon #Venezuela pic.twitter.com/9G2YccuhwR

— CNW (@ConflictsW) August 13, 2020