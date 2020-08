En esta bomba de Maracaibo se la ingeniaron para surtir combustible

agosto 19, 2020 - 12:07 pm

La cuarentena radical volvió a Maracaibo esta semana, sin embargo, las largas colas en las estaciones de servicio persisten desde tempranas horas para lograr un poco de gasolina, las gasolineras a precios internacionales no están exentas de ellas, pero en esta bomba de la ciudad se las ingeniaron para surtir combustible.

En la estación de servicio PDV, ubicada en la avenida 5 de Julio, decidieron organizar el surtido por números, 95 tickets fueron entregados en cada una de las entradas de la bomba, la tarde del pasado martes, para evitar que las personas pernoctaran alrededor de la gasolinera y así ayudar a descongestionar la vía, agilizando el proceso de surtido.

Por parte de los organismos de seguridad que custodian las instalaciones decidieron entregar un ticket enumerado a los vehículos para tener mejor organización a la hora de despachar el hidrocarburo. Aunque no es una técnica novedosa, pues anteriormente se tendía a numerar los carros con grafito para seguir la secuencia.

«A las 7:00 am (de este miércoles) la bomba abrió sus puertas y la cola comenzó a avanzar rápidamente», comentaron algunas personas que aún permanecían en la cola.

40 litros de combustibles era la cantidad que se le despachaba a cada vehículo, según confirmó el comandante a cargo, también mencionó que con este método se trataba de evitar que las personas permanecieran tanto tiempo en las colas y que tuvieran seguridad de que podrían llenar el tanque.

Las críticas a esta técnica se dejaron saber entre los ciudadanos de la cola. El capitán a cargo explicó que al principio la población estaba renuente a los números, pero él aseguró que así se ahorrarían muchos problemas desde la organización hasta la rapidez del servicio.

Por su parte, algunos ciudadanos comentaron que no les parecía correcto enumerar los carros, porque eso limitaba a las personas, sin embargo, otros aplaudieron la iniciativa. «Ya con esto no me tocó quedarme a dormir en la cola, tenía mi lugar seguro y solo tuve que pararme temprano para salir temprano, en menos de dos horas ya estuve afuera», dijo un ciudadano que acababa de surtir combustible.

En el recorrido de NAD por las colas, se pudo constatar una significativa cantidad de carros que eran remolcados o empujados mientras se movía la fila.

Any Vargas

Noticia al Día