«En el Zulia hay un semillero importante de gaiteros y son dignos de respeto»: Neguito Borjas

agosto 31, 2020 - 10:33 am

Neguito Borjas, cantante y compositor zuliano, fue consultado en exclusiva por NAD a propósito del debate que está en la mesa por la supuesta apostasía de la que es víctima la gaita en el país y dio su contundente repuesta y punto de vista con respecto al tema.

Una de las partes argumentó que por la migración de algunos exponentes y la ausencia de algunos jóvenes promesas del folklor la gaita está apagada. «no hay quien cante gaita».

La contraparte alegó que por el contrario los exponentes de la gaita que están fuera de nuestras fronteras están produciendo gaitas y dejándolas bien en alto nuestra música. En cuanto a los niños, informaron que siguen las escuelas de formación y educación exclusiva para conocer y tocar la gaita zuliana.

«No acepto este tipo de comentarios, me parecen mal sanos. Yo como gaitero no puedo desvirtuar el valor de los exponentes de nuestro folklor que todavía siguen en Venezuela. Por muchos que se hayan ido, en el Zulia hay un semillero importante de exponentes y creo que son dignos de respeto», sentenció Borjas.

«En Venezuela tenemos a un Chavín, a un Nelson Romero, Argenis Sánchez o un Dervis Montiel que son excelentes gaiteros y que yo me quito el sombrero ante su trabajo. Ellos dan cátedra a la nuevas generaciones que sí les gusta la gaita y son un baluarte», destacó emocionado Neguito Borjas.

Que las condiciones no están dadas, es algo que no discuto porque así está el mundo , si la gaita está ausente es por causa de la pandemia y así están todos los géneros musicales en el mundo. Yo soy gaiteros desde los cuatro puntos cardinales y creo que como yo hay muchos. Creo que esos comentarios salen de gente que no pudieron hacer mucho en su carrera pero la gaita no tiene porque pagar sus fracasos», explicó.

«Pero no nos paremos por esos comentarios negativos, hay que salir adelante, cuando ellos ven a una gaita muerta, nosotros vemos una gaita más viva que nunca. Quienes estamos en el extranjero, trabajamos duro por mantener y dar a conocer nuestra música, exportamos nuestra cultura. Yo acabo de hacer un álbum con gaitas interpretadas por grandes artistas reconocidos en el mundo».

Desde que comencé a componer he escuchado malos comentarios de la gaita, eso no es nuevo y ella ha brillado y sobresalido. Creo que no va poder más los derrotados que el peso de nuestra gaita. creo que el debate deber ser que busquemos la forma de exaltarla aún más, que sintamos orgullo de lo nuestro, que nos unamos con más amor y compromiso por lo nuestro. ¡Que viva la gaita y que vivan los gaiteros!, concluyó.

Ernestina García

Noticia al Día