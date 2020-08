En el día de Kobe Bryant, LeBron y los Lakers arrasan a los Blazers

agosto 25, 2020 - 8:27 am

En un día plagado de homenajes al fallecido Kobe Bryant, Los Ángeles Lakers y LeBron James (30 puntos) le brindaron este lunes 24 de agosto un contundente triunfo por 135 a 115 frente a los Portland Trail Blazers con el que se colocan 3-1 en la primera ronda de playoffs.

También en esta jornada, los Oklahoma City Thunder igualaron 2-2 la serie contra los Houston Rockets, los Milwaukee Bucks ampliaron su ventaja 3-1 frente a los Orlando Magic y los Miami Heat lograron la clasificación a las semifinales de la Conferencia Este al liquidar 4-0 su eliminatoria ante los Indiana Pacers.

En la cancha de Disney World, LeBron James anotó 30 puntos y 10 asistencias y lideró una avalancha ofensiva de los Lakers en el arranque del partido, con un parcial inicial de 15-0 y un avasallador 80-51 al descanso.

HIGHLIGHTS: @KingJames pours in 30 points, 10 assists and 6 rebounds in only 28 minutes to lead the #LakersWin pic.twitter.com/XwP49xsG84

— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 25, 2020