Embajador iraní en Venezuela desmiente que buques confiscados por EE.UU. pertenezcan a su país

agosto 14, 2020 - 6:56 am

El embajador de Irán en Venezuela, Hojjat Soltani, desmintió este jueves, que Estados Unidos confiscara cuatro buques cargados de gasolina rumbo a Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter dijo que esta falsa información es «otra mentira y guerra psicológica de la máquina de propaganda de EE.UU.»

Aseguró que los barcos confiscados por Estados Unidos no son de Irán, y «ni el dueño ni, su bandera» tienen algo de ver con su país.

En su post, llamó terrorista al presidente norteamericano Donald Trump, de quien dijo: «no puede compensar su humillación y derrota contra Irán con falsas propagandas».

Lea también: The Wall Street Journal: EE.UU. confiscó cuatro buques iraníes que navegaban cargados de gasolina hacia Venezuela

Este jueves el diario estadounidense The Wall Street Journal y la agencia EFE, citando fuentes oficiales norteamericanas, difundieron que los buques Luna, Pandi, Bering y Bella, fueron confiscados por EE.UU. en alta mar, por violar las sanciones impuestas por Washington, luego que un juez federal lo autorizara la semana pasada.

Otra mentira y guerra psicológica de la máquina de propaganda de #EEUU.

Los barcos no son iraníes, y ni el dueño ni su bandera no tiene nada que ver con #Irán.

El terrorista #trump no puede compensar su humillación y derrota contra Irán con falsas propagandas. pic.twitter.com/CVBijpJc0q

— Hojat Soltani (@soltanihojjat) August 13, 2020