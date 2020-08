El zuliano José Andrés Padrñon animará el programa Flashback transmitido por Venevisión

agosto 13, 2020 - 11:51 am

“Flashback” , el esperado programa, se estrena en pantalla de Venevisión este sábado 15 de agosto a las 9:00 pm, bajo la animación del talentoso zuliano José Andrés Padrón, con una edición especial que rendirá homenaje al inolvidable Guillermo “Fantástico” González.

Vamos a recordar, este sábado 15, el paso del Rolo e’ Vivo de la televisión. Yo creo que tenemos que admirar de Guillermo “Fantástico” González su inteligencia al momento de hacer televisión, él era un hombre de cambios, hizo muchas producciones , estuvo en las telenovelas, en el teatro, creó salas teatrales , canales de televisión regionales, hizo ‘¿Cuánto Vale El Show?’. Era productor , un hombre visionario que no se detenía con nada. Él se supo adaptar a cada uno de los cambios de la vida y nos dejó un legado invalorable, que esperamos, seguir manteniendo y por eso Flashback, en esta primera edición le rinde este homenaje a uno de los hombres más brillantes que ha tenido la televisión venezolana. Aquí, seguiremos nosotros recordando cada uno de esos momentos que nos hicieron vivir estos grandes de la animación”, afirmó José Andrés Padrón.

El joven animador refirió como surgió la iniciativa, para hacer realidad el proyecto, “la idea de producir el espacio estuvo en la mente de Andrés Malavé y Pablo Roca, cuando ellos me lo presentan me pareció genial y el aporte que yo le puedo dar al programa con ellos, es algo más fresco y novedoso a nivel tecnológico.

Las imágenes que verán serán una recopilación de los años dorados de la televisión venezolana, lo que Usted no vio de esas producciones, lo que no sabe de esas producciones, entrevistas con personas tan insignes que le regalaron tanto a la televisión. Es un homenaje a Venevisión y a todos los artistas que han pisado el Canal . El aporte en producción es mutuo es un trabajo que se hace en equipo, siempre pensando en el entretenimiento y en dejar esa huella que nos impulse con mucha más fuerza hacia el futuro” dijo.

Para José Andrés, la oportunidad que le brinda el Canal como conductor de «Flashback», le llena de muchísima alegría , “eso habla bastante de la constancia que quizás he tenido, es un regalo al esfuerzo que cada uno tenemos como animadores o trabajadores de la planta.

Para mí es incluso un halago el hecho de que me permitan participar en la producción, porque trabajar con una persona, Andrés Malavé, que tiene más de veinte años haciendo televisión, uno de los programas más longevos de Latinoamérica, que es Súper Sábado Sensacional, para mí siempre va a ser nutritivo y es algo que me gustaría seguir aprendiendo para también dejar enseñanzas a nuevas generaciones. De eso se trata, de dejar una huella imborrable con nuestro trabajo , no tanto catalogarnos como famosos , sino ser reconocidos por el buen trabajo , loable, admirable, limpio y responsable”.

A lo que añadió, “significa un gran logro que a pesar de la pandemia sigamos sumando esfuerzos y por supuesto se siente el espíritu resiliente del venezolano de no detenerse y adaptarse a cada uno de los cambios, porque lo que más constante tenemos en la vida es eso , el cambio, aprender a cerrar algunos ciclos, abrir unos nuevos, adaptarnos a las nuevas formas. A esta forma 2.0 que se ha apoderado de todos nosotros y saber sacarle el mejor provecho, a cada una de las cosas que nos presenta la vida en cada situación”.

“Una vuelta al pasado…”

Por su parte , Andrés Malavé productor de “Flashback”, expresó: “Para mí el estreno de este programa, especialmente en esta época tan complicada como este período de cuarentena y pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, me llena de muchísimo orgullo porque se ha hecho un esfuerzo muy grande, por supuesto cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Sin embargo lo hemos logrado, nos hemos ideado planes de grabación, edición y de investigación del material para poder sacar adelante este programa, que yo creo nos va a reencontrar muchísimo con lo que fuimos, con lo que somos y por supuesto con lo que queremos ser como productores de televisión y como empresa, como Venevisión.

Yo me siento muy halagado y emocionado que me hayan dado esta oportunidad en mis veinte años en Venevisión, específicamente en Súper Sábado Sensacional. Siempre he sido un fiel defensor de estos programas, porque pienso que nos refrescan y nos recuerdan lo que hemos sido. Yo los invito a todos a este nuevo espacio donde nos vamos a emocionar, a recordar muchísimas cosas y además Usted, podrá participar, porque vamos a tener una interacción constante con el público, donde los invitaremos a poner a prueba su memoria y recordar los nombres de programas, novelas y hechos que de verdad están arraigados en la mente y corazones de los venezolanos. Y como hemos decidido hacerle un eslogan : ‘Una vuelta al pasado, nos ayuda a ir con más fuerza hacia el futuro, esto es Flashback’ ”.

Al tiempo Malavé destacó, “queremos por supuesto hacer como un homenaje a todo lo que han sido estos 60 años de transmisión de Venevisión. José Andrés Padrón también participa no sólo como animador sino como parte del equipo de producción que me acompaña. La post-producción y edición también están a mi cargo. Ha sido una experiencia increíble poder revivir y en muchísimos casos conocer cuáles han sido esos éxitos tan importantes de la televisión y específicamente de Venevisión. Es además una oportunidad increíble de arrancar dedicándole la edición a Guillermo “Fantástico” González, un animador que marcó un antes y un después también en la televisión”.

Nota de prensa