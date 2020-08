¡EL ZULIA NO VE LUZ! Ciudadanos temen que el racionamiento eléctrico sea peor a lo anunciado

agosto 19, 2020 - 3:47 pm

Días atrás desde el Palacio de Los Cóndores se anunció que el Zulia entraría en un racionamiento eléctrico de seis horas diarias y la preocupación ya se siente

La molestia se hizo sentir tras anunciar que el Zulia tendrá un nuevo racionamiento eléctrico, de acuerdo a los habitantes de la capital occidental no hay ninguna novedad, pues solo fue oficializar lo que viven desde hace años.

“Primero que nada, el racionamiento eléctrico no regresa; nunca se ha ido. Tenemos años con este problema en Maracaibo. El terror de que lo anuncien se debe a que, por ser oficial, sea peor de lo que ya es”, escribió Ángel Matta en Twitter.

Las denuncias sobre la intensificación de las horas del mismo en la noche también dijeron presente. Algunos alegan que el hasta ahora vivido ya era de una duración de seis horas, mientras que otros manifiestan que son más. “El racionamiento nocturno que están aplicando es un verdadero exterminio, de 9:00 pm a 3:00 am, ¿Quién puede descansar? No tienen perdón ya que niños, ancianos, enfermos y todo el ciudadano no tienen la culpa de los guisos que se produjeron y la mala gerencia”, dijo Nelson Cure.

Racionamiento eléctrico y cuarentena

Para muchos la medida es otra variable en el escenario que vive el país, y el papel que el Zulia ejerce actualmente dentro de las mismas, pues es el tercer estado con mas casos de COVID_19, el primero en numero de muertes y el único que ha estado en cuarentena radical desde el 16 de marzo, ya solo vivió una flexibilización la semana pasada durante este periodo de pandemia. A esto se suma los problemas con gasolina que nunca han dejado de azotar a la región.

“Cuarentena radical, escasez de gasolina, insuficiencia de pruebas para descartar COVID_19, ya es bastante fea la película. Pero siempre se pueden superar, Omar Prieto anuncia lo que ya se venía viviendo 6 horas de racionamiento eléctrico”, escribió Otto Piñero.

Promesas en la historia

El pasado 24 de octubre de 2019 fue una de las ultimas esperanzas de los zulianos en que la problemática eléctrica en la región finalizara con la activación de Termozulia, la cual aportaría 120 megavatios a la región. Ese mismo día el mandatario regional aseguró que iniciaría la estabilidad eléctrica en el Zulia, pero 12 horas sin electricidad al día apagaron sus palabras, pues el racionamiento eléctrico continuó.

Luego, el ministro para la Energía Eléctrica Freddy Brito, tuiteó el 29 de noviembre del 2019: “En el marco de estabilización del SEN, evalué los avances de los trabajos de rehabilitación en las torres del cruce del Lago de Maracaibo, además realicé visitas a la S/E Las Morochas II en el municipio Lagunillas y S/E Cuatricentenario en municipio Maracaibo, en el Edo. Zulia”.

Tres días, después el 2 de diciembre de 2019, llegaba el antepenúltimo apagón del año 2019, de las 17 intensas fallas ocurridas en ese periodo. En la actualidad en Venezuela se han registrado 51 apagones en lo que va de 2020, gran parte de ellos ocurrieron en Zulia, que a la par tiene más de una década en racionamiento eléctrico, algunos en periodos intercalados mientras que los otros se han intensificado en los últimos tres años.

