El venezolano Wilson Ramos le dio la victoria a Mets

El receptor venezolano Wilson Ramos produjo con sencillo la carrera de la ventaja en la octava entrada, después de que el asediado relevista puertorriqueño Edwin Díaz y el resto del bullpen desperdiciaron una ventaja cortesía de Jacob deGrom, para que los New York Mets vecieran 5-4 a los Miami Marlins.

«El Buffalo» soltó una línea por el jardín derecho, para generar la anotación de Billy Hamilton, quien se encontraba en la segunda base.

deGrom, dos veces ganador del Cy Young de la Liga Nacional, dejó a New York en buena posición al igualar su marca personal con 14 ponches y bajar de la loma con ventaja de 4-1 al iniciar el octavo inning, pero Miami no tardó en llenar las bases con un out ante el relevista Justin Wilson.

Díaz ingresó y ponchó al emergente Jesús Sánchez en tres lanzamientos. Luego permitió un sencillo productor a Jesús Aguilar, un fuerte batazo que rebotó en el guante del antesalista J.D. Davis, y regaló boleto a Corey Dickerson con las bases llenas.

Díaz llegó a cuenta de 2-1 ante Brian Anderson antes de que el manager Luis Rojas y el médico del equipo visitaran el montículo para retirarlo del encuentro. Se desconoce el tipo de lesión que sufrió el lanzador derecho.

Brad Brach (1-0) entró de relevo y lanzó otras dos bolas para completar el pasaporte que empujó la carrera del empate antes de retirar a Lewin Díaz para finalizar la entrada.

El dominicano Robinson Cano abrió la parte baja del octavo capítulo con su tercer imparable y el corredor emergente Billy Hamilton anotó desde segunda con sencillo de Ramos ante Nick Vincent (1-2) con dos outs en la pizarra.

Por los Mets, Canó bateó de 4-3 con una impulsada y Wilson Ramos de 3-1 con una producida. Por los Marlins, Jesús Aguilar se fue de 4-1 con una producida y el dominicano Jonathan Villar de 3-1 con una anotada.

AP