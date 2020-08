El venezolano Wilmer Flores sonó su cuarto bambinazo

agosto 12, 2020 - 10:51 am

El venezolano Wilmer Flores conectó un jonrón solitario con los Gigantes de San Francisco, que derrotaron 7-6 a los Astros de Houston en 10 entradas.

El valenciano la desapareció en el segundo acto contra el derecho de los siderales Brandon Bielak, por el jardín izquierdo del Minute Maid Park.

Flores llega a cuatro vuelacercas en la temporada 2020. Su último cuadrangular había sido el viernes 7 de agosto contra los Dodgers de Los Ángeles.

“Here I go again on my own” – that ball, probably pic.twitter.com/mdfLr2eyNU

— SFGiants (@SFGiants) August 12, 2020