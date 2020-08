El venezolano Eugenio Suárez soltó su sexto tablazo (Video)

agosto 28, 2020 - 9:53 am

Eugenio Suárez conectó un jonrón de dos carreras en el segundo juego de la doble tanda entre Rojos de Cincinnati y Cerveceros de Milwaukee.

El guayanés le dijo que «NO» a la pelota en el séptimo episodio contra el derecho Justin Grimm en el séptimo episodio.

El batazo de Suárez recorrió una distancia de 393 pies entre el jardín izquierdo y central del Miller Park, siendo el sexto del mes de agosto y de la temporada.

