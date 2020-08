agosto 16, 2020 - 9:54 pm

El vallenatero Nelson Velásquez dejo clara cual es su orientación sexual. En el mundo de la farándula muchas son las historias que se tejen y salen a relucir de los artistas. Algunos comentarios son acertados, pero otros son solo ola de rumores, con la que los representantes de este medio ganan notoriedad.

Este domingo, el cantante y compositor colombiano publicó en su cuenta de Instagram un post acerca de su próximo concierto. Uno de los seguidores le hizo una pregunta acerca de su orientación sexual y si es cierto que sostiene una relación sentimental con su acordeonero.

Su respuesta sorprendió a muchos de sus seguidores.

«No tengo nada en contra de las personas con orientación sexual diferente, pero no pertenezco a ningún grupo LGBTI, Ni soy gey, es falso lo que se dicen unos cuantos hp de mi y mi hermano Emerson plata mi gran amigo desde la niñez tiene su esposa y sus hijos y yo mi mujer y mis hijos, no crean tanta pendejada y no me pregunten más esa vaina, si fuera cierto no tuviera ningún inconveniente con decirlo pero no es así. Y te respondo por el respeto que has tenido al preguntar», aseguró el cantante.

Luego de su respuesta el resto de los seguidores se enojaron contra el usuario que había osado preguntar y lo acusaron de envidioso, de tener cara de diferente, que si acaso era él el interesado en el artista, a quien felicitaron por la manera respetuosa y directa como le salió el paso a este comentario.

Con esto dejó muy claro su preferencia sexual y si tienen duda pregúntenle a su señora.

Ver esta publicación en Instagram Sábado 17 de oct concierto online, Una publicación compartida de Nelson Velasquez Diaz Oficial. (@nelsonvelasquezd) el 16 Ago, 2020 a las 1:36 PDT

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día