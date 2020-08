El último mensaje que recibió Fiorella, por el que decidió regresarse

agosto 18, 2020 - 8:42 am

Las historias y anécdotas quedan cortas al querer hablar de la joven ciclista, Fiorella Giurdanella, quien falleció la mañana del domingo 16 de agosto, al ser arrollada por un «loco al volante».

Su madre, Marlene Bracho, contó a NAD, sobre la inquietud que tenía la joven desde el sábado 15-A, ya que no quería salir de su vivienda.

«Ella llegó a la casa el sábado en la tarde con dos amigos, venían de entrenar. La pasamos increíble y ella, era el centro de atención. Para mí, esa noche era su despedida», inició contando la progenitora.

Asimismo dijo: » Mi hija el domingo no quería salir, desde el día anterior me estaba preguntando en si ir o no, porque no quería hacerle un desaire a sus amigos. Sin embargo, al salir me envío una nota de voz diciendo que la llamará. Allí me decía que se quería regresar, que iba por Cuatricentenario, por lo que yo le respondí ‘ok’, pero mi último mensaje nunca lo llegó a leer, debido al accidente».

Las vivencias alegres de Fiorella, quedaron reflejadas en cada testimonio, ya que la joven era alegre y emprendedora.

Fotos: Xiomara Solano

