El ‘tridesnudo’ de la bella «Tokio» en Instagram

agosto 7, 2020 - 10:14 pm

Está claro que ya ha pasado mucho tiempo desde que Úrsula Corberó (30) saltase al estrellato en España al participar en la mítica serie ‘Física o Química». Y aunque no queremos contar específicamente cuántos años han pasado desde que se emitiese dicha serie, lo cierto es que Úrsula ha sido una de sus protagonistas más exitosas. La actriz, quien actualmente mantiene una relación sentimental con Chino Darín, trabajó muy duro tras este gran inicio televisivo y el tiempo la ha posicionado en su lugar. ¿Cuál? Pues el éxito internacional.

Efectivamente. Su participación como una de las protagonistas en ‘La Casa de Papel’ ha hecho que su popularidad se dispare. No solo a nivel profesional, sino también a nivel tecnológico. Y es que con tan solo 497 publicaciones en Instagram, la actriz cuenta con 20.2 millones de seguidores. ¡Casi nada! Vale, no son los más de 100 que tiene Kim Kardashian, pero es bastante impresionante, no digáis que no.

¿Y qué nos cuenta Úrsula en su cuenta? (qué gran frase esta que acabamos de escribir) Pues un poco de todo, no os vamos a engañar. Sin embargo, de vez en cuando le da por hacerse fotografías artísticas con poca ropa y la verdad es que causa furor. ¿El motivo? Pues que se las hace con bastante buen gusto, todo sea dicho de paso. Además, esta vez ha decidido que una imagen no era suficiente y nos ha deleitado con tres.

En la primera, podemos comprobar cómo lo de posar en cuclillas se le da de maravilla, en la segunda se abraza como si tuviese frío (claro, amiga, ponte una chaquetita) y en la tercera pone cara (aún abrazándose) de «pues se ha quedado buena tarde».

Ver esta publicación en Instagram ❤️🐚❣️💕🌈 Una publicación compartida de Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) el 7 Ago, 2020 a las 10:18 PDT

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Cuore